تباين أداء أسواق الأسهم وسط تراجع السيولة

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات الأسبوع حيث ارتفع سوق دبي مدعوماً بمكاسب البنوك، بينما تراجع سوق أبوظبي بفعل عمليات جني أرباح جزئية، بعد مكاسبه الأخيرة وسط ترقُّب المستثمرين لموسم محفزات جديدة أبرزها النتائج السنوية للشركات وتوزيعات الأرباح.

وصعد سوق دبي نحو 8.86 نقاط أو ما نسبته 0.33% ليصل إلى 2722.43 نقطة، فيما تعرض سوق أبوظبي لعمليات جني أرباح سريعة دفعت مؤشره للتراجع الطفيف بنسبة 0.07% أو ما يعادل 3.76 نقاط ليغلق عند 5036.46 نقطة بفعل انخفاض أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات. وتراجعت السيولة الكلية للسوقين إلى 358.07 مليون درهم من 450.28 مليون درهم الجلسة السابقة، موزعة بواقع 163.68مليوناً في دبي، و194.39 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 179.42 مليون سهم، منها 105.66 مليوناً في دبي، و73.76 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3309 صفقات.

البنوك

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.71% مع ارتفاع «المشرق» 13.06% و«الإمارات دبي الوطني» 0.80% و«دبي التجاري» 0.52%، فيما تراجع «دبي الإسلامي» 0.56%. وزاد قطاع السلع بنسبة 3.28% مع صعود سهم «دي إكس بي» 3.88%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.92% مع صعود «دو» بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع العقارات 0.14% مع تراجع سهم «الاتحاد العقارية» 2.31% و«داماك» 0.75% و«إعمار العقارية» 0.25%.

وانخفض قطاع الخدمات 1.07% مع تراجع «الوطنية للتبريد المركزي- تبريد» 1.6%. وتراجع قطاع النقل بنسبة 0.33% مع انخفاض «العربية للطيران» 0.68%.

وهيمن سهم «دبي الإسلامي» على تداولات سوق دبي مستقطباً سيولة 37.88 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 27.19 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 18.67 مليون درهم، وتصدر الأسهم الرابحة «المشرق» بنسبة 13.06% ليبلغ 81.4 درهماً، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر تراجعاً 5.26% إلى 1.08 درهم.

سوق أبوظبي

وهبط سوق أبوظبي مع انخفاض قطاع الاستثمار 0.38% بتراجع «إشراق للاستثمار» 1.97% إلى 0.348 درهم. وانخفض قطاع الاتصالات 0.24% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونزل قطاع البنوك 0.16% مع تراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.40 %.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط في أبوظبي بسيولة 66.31 مليون درهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة 30.33 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 20.65 مليون درهم، وجاء سهم «الإمارات لتعليم السيارات» في صدارة الرابحين مع ارتفاعه بنسبة 14.67% إلى 10.32 دراهم، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً إلى 0.580 درهم.

إفصاحات

باعت شركة «أملاك للتمويل» المدرجة في سوق دبي أمس 996.3 ألف سهم من أسهمها، بما نسبته 0.0007% من رأس المال المكتتب به، وبلغ سعر الأسهم المباعة 0.424 درهم للسهم في كل صفقة. وتمت عملية البيع من خلال وسيطها شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية.

أوصى مجلس إدارة شركة «المستثمر الوطني» بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة 200 مليون درهم يتم إعادتها إلى المساهمين، ووافق على توزيع أرباح استثنائية بقيمة 50 مليون درهم بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة والمساهمين.

ناقش مجلس إدارة شركة العربية للطيران خلال اجتماعه الأربعاء الماضي الموازنة المقترحة لعام 2020.