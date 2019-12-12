«ألفاريز آند مارسال»: أداء مستقر للقطاع المصرفي في الإمارات رغم التحديات

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير أطلقته شركة «ألفاريز آند مارسال» للخدمات الاستشارية حول «أداء القطاع المصرفي في الإمارات خلال الربع الثالث لعام 2019» استمرار الأداء المستقر للقطاع المصرفي رغم التحديات الاقتصادية.

وأوضح أن إلى تحقيق أكبر 10 بنوك إماراتية مدرجة، زيادة 25.5% على أساس سنوي في الإيرادات خلال الربع الثالث ويرجع التحسن في صافي هامش الفائدة إلى استقرار معدلات القروض والسلف وزيادة العائد على الائتمان.

وأشار المحللون إلى ارتفاع تعاملات البنوك في القطاع العقاري بحوالي 40 نقطة أساس في الربع الثالث للعام 2019. ونظراً للتحديات التي يواجهها القطاع العقاري، فقط شهدت تكلفة المخاطر ارتفاعاً في الربع الثالث للعام 2019، بالإضافة إلى إسهامها في زيادة المخصصات بنسبة32%.

ويكشف التقرير عن تحسن إجمالي في مستويات الدخل التشغيلي في القطاع المصرفي، مدفوعاً بعمليات الدمج التي شملت اكتمال استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على دينيز بنك. وبشكل عام فإنه قد تم الإعلان عن ثلاث عمليات دمج واستحواذ خلال الربع الثالث لعام 2019 ويتوقع المحللون أن تستمر عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة.