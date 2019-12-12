أسواق الأسهم تربح 5.2 مليارات درهم

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

أغلقت أسواق الأسهم المحلية بنهاية تداولات أمس، في المنطقة الخضراء، لتربح مكاسب سوقية 5.17 مليارات درهم وسط عمليات شراء قوية استهدفت الأسهم القيادية في قطاع البنوك.

وانتقلت على إثرها عدوى الارتفاعات إلى بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة وسط استمرار تحسن السيولة، تزامنا مع إدراج أسهم عملاق النفط «أرامكو» في السوق السعودية.

وصعد سوق دبي نحو 25.96 نقطة أو ما نسبته 0.97% وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ نهاية جلسة 14 نوفمبر الماضي ليغلق فوق مستوى 2700 نقطة عند 2713.57 نقطة مع صعود أسهم البنوك، فيما ارتفع سوق أبوظبي بعد تراجع 4 جلسات متتالية بنسبة 0.40% أو ما يعادل 20.1 نقطة ليغلق عند 5040.23 نقطة بدعم مكاسب أسهم العقارات والاستثمار والاتصالات.

وارتفعت سيولة الأسهم من 462.54 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 524.2 مليوناً أمس، منها 229.9 مليوناً في دبي، و294.3 مليوناً في أبوظبي. كما زادت أحجام التداولات من 251.68 مليون سهم إلى 317.3 مليونا.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، توزعت المكاسب السوقية بنحو 2.63 مليار درهم لأسهم دبي، و2.54 مليارات لأسهم أبوظبي.

البنوك

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.85% مع صعود سهم «الإمارات دبي الوطني» 3.31%، و«دبي الإسلامي» 0.56%..

وهيمن سهم «الإمارات دبي الوطني» على تداولات سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 60 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات 45.69 مليون درهم مستقراً دون تغير عند مستوى 4 دراهم. وتصدر الأسهم الرابحة «أمان» بنسبة 7.56% إلى 0.441 درهم، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر تراجعاً 9.96% إلى 0.398 درهم.

الاستثمار

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاستثمار 2.92% مع صعود «أم القيوين للاستثمارات» 8.43% إلى 0.900 درهم. وارتفع قطاع الاتصالات 0.86% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الصناعة 0.80%. وارتفع قطاع العقارات 0.43%، كما زاد قطاع البنوك بنسبة 0.28%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط في أبوظبي بسيولة 93.83 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة قيمتها 12.29 مليون درهم، وجاء سهم «أم القيوين للاستثمارات» في صدارة الرابحين مع ارتفاعه بنسبة 8.43% إلى 0.900 درهم، فيما كان «أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو» الأكثر انخفاضاً 7.06% إلى 0.316 درهم.

تعميم

وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعميم بشأن فترة الحظر الخاصة بتداول المطلعين، أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة ستبدأ من 17 ديسمبر ولحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية السنوية لعام 2019.

إفصاحات

باعت شركة «أملاك للتمويل» أمس 1.26 مليون سهم من أسهمها، ما نسبته 0.0008% من رأس المال المكتتب به، وبلغ سعر الأسهم المباعة 0.455 درهم للسهم في كل صفقة، لافتة إلى أن عملية البيع تمت من خلال وسيطها شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية.

أعلن بنك الاستثمار بيع 150.9 مليون سهم من أسهم شركة «أسمنت رأس الخيمة» بالنيابة عن شركة «إيه آند كيه»، مشيراً إلى أن نسبة الأسهم المباعة تبلغ 29.9% من أسهم الشركة.

يجتمع مجلس إدارة شركة «اللاينس للتأمين» الثلاثاء المقبل لمناقشة استثمارات الشركة وما يستجد من أعمال.