تحسن سيولة الأسهم.. والأخضر يعود إلى سوق دبي

المصدر: دبي - عمرو عادل

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مع استمرار غياب المحفزات وترقب إدراج سهم عملاق النفط «أرامكو» في السوق السعودي والمقرر له اليوم الأربعاء.

وعاد سوق دبي للون الأخضر تزامناً مع ظهور عمليات شراء انتقائية على أسهم البنوك، فيما واصل سوق أبوظبي تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي مع انخفاض شهية ومعنويات المستثمرين.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.12% ليغلق عند 2687.61 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.06% إلى مستوى 5020.13 نقطة بضغط من تراجع أسهم الطاقة والعقار.

ورغم حالة التباين التي سيطرت على التعاملات، فإنه كان من الملاحظ ارتفاع قيم وأحجام التداولات عن الجلسة السابقة، حيث ارتفعت سيولة الأسهم من 333.7 مليون درهم إلى 462.54 مليون درهم، منها 319.49 مليوناً في دبي، و143 مليوناً في أبوظبي، كما زادت أحجام التداولات من 182.5 مليون سهم إلى 251.68 مليون سهم، موزعة بواقع 201.13 مليون في دبي، و50.55 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 3383 صفقة.

سوق دبي

وأسهم قطاع البنوك في دعم ارتفاع سوق دبي بعد أن زاد بنسبة 1.15% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.68%، و«مصرف عجمان» 1.01%، و«دبي الإسلامي» بنسبة 0.75%.

وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.96% مع صعود «أمانات القابضة» 2.31%، و«تبريد» 1.66%، وزاد قطاع السلع 1.58% مع ارتفاع «دي إكس بي» 1.87%، وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.19% مع ارتفاع «دو» بالنسبة ذاتها، وارتفع قطاع التأمين 0.12% مع ارتفاع سهم «دار التكافل» 4.63%.

وفي المقابل، تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.30% بضغط هبوط «داماك» 4.23%، و«الاتحاد العقارية» 1.65%، و«أرابتك» 1.49%، و«إعمار العقارية» 1.23% و«إعمار مولز» 1.06%، وتراجع قطاع النقل بنسبة 1.02% مع هبوط «العربية للطيران» 1.35%، وانخفض قطاع الاستثمار 0.18% مع تراجع «سوق دبي المالي» 0.71%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 73.16 مليون درهم، ليغلق عند 4 دراهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 66.26 مليون درهم، ليصل صوب 12.1 درهماً، ثم «أرامكس» بتداولات 51 مليون درهم، ليتراجع لـ 3.5 دراهم. وحقق سهم «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 4.63% إلى 0.565 درهم، فيما كان سهم «داماك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.23%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.99% مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 2.14%، وانخفض «دانة غاز» 0.43%. كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.78% نتيجة هبوط «الواحة كابيتال» 0.95%، وانخفض قطاع الصناعة 0.61% مع تراجع «الخليج للصناعات الدوائية» 5.56%.

وتراجع قطاع السلع بنسبة 0.25% مع هبوط «أغذية» 1.14%. وانخفض قطاع الخدمات 0.25% مع تراجع «الوطنية للسياحة» 3.33%. وزاد قطاع الاتصالات 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» 0.12%، بينما استقر قطاع التأمين عند مستوياته السابقة.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 38.32 مليون درهم، ليغلق عند 16.16 درهماً، تلاه سهم «سيراميك رأس الخيمة» حاصداً نحو 24.37 مليون درهم، ليقفل عند 1.56 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 22.74 مليون درهم، ليرتفع إلى 7.5 دراهم. وحقق سهم «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» أكبر ارتفاع بنسبة 14.86% إلى 0.920 درهم، فيما كان «أبوظبي الوطنية لصناعة البناء - بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.57% إلى 0.340 درهم.

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