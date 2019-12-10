أسواق الأسهم تتراجع وسط حالة من الترقب

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، مع استمرار حالة الترقب بين المستثمرين، وانتظار إدراج عملاق النفط السعودي «أرامكو» غداً الأربعاء.

وهبط سوق دبي للجلسة الثالثة على التوالي، منخفضاً بنسبة 0.35% أو ما يعادل 9.45 نقاط، ليغلق عند 2684.44 نقطة مع تراجع أسهم العقارات والاستثمار، فيما فقد سوق أبوظبي نحو 20.35 نقطة أو ما يوازي 0.40% ليصل إلى 5023.04 نقطة، بضغط هبوط أسهم الاستثمار والعقار والاتصالات.

وارتفعت السيولة من 256.81 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 333.7 مليون درهم، أمس، منها 177.9 مليون درهم في دبي، و155,8مليوناً في أبوظبي، فيما تراجعت أحجام التداولات من 221.32 مليون سهم إلى 182.5 مليون سهم، موزعة بواقع 138.75 مليوناً في دبي، و43.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4294 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقارات 1.32% مع انخفاض «أرابتك القابضة» 6.29% و«إعمار مولز» 1.56%، و«إعمار العقارية» 1.46% و«الاتحاد العقارية» 0.65% و«داماك للتطوير» 0.48%.

وهبط قطاع النقل بنسبة 1.67% مع نزول «الخليج للملاحة» 3.82% و«أرامكس» 2.45% و«العربية للطيران» 0.67%، كما انخفض قطاع الاتصالات 1.64% مع تراجع «دو» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع السلع بنحو 1.17% مع تراجع «دي إكس بي» 1.38%، وانخفض قطاع الاستثمار 0.61% مع تراجع «دبي للاستثمار» 1.55% فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 1.44%، ونزل قطاع التأمين بنحو 0.15% مع تراجع «دار التكافل» 6.9% و«تكافل الإمارات» 6.56%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بنحو 46.8 مليون درهم، ليغلق عند 4.05 دراهم، تلاه سهم «أرابتك» بسيولة بقيمة 24.36 مليون درهم، ليغلق عند 1.34 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بلغت 19.35 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.19% وأغلق عند 5.31 دراهم. وكان «الاستشارات المالية- إيفا» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10% مغلقاً عند 1.1 درهم، فيما كان سهم «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي مدفوعاً بانخفاض قطاع الاستثمار بنسبة 1.8% مع هبوط «الواحة كابيتال» 3.16%، وتراجع قطاع العقارات بنحو 1.19% مع هبوط سهم «الدار العقارية» بنسبة 1.36%. كما هبط قطاع الطاقة بنحو 1.14% مع تراجع «دانة غاز» 1.92% و«طاقة» 0.87%، ونزل قطاع الاتصالات 0.85% مع انخفاض «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

في المقابل، ارتفع قطاع السلع بنسبة بلغت 1% مع صعود «الخليج للاستثمار» 2.36%، و«إشراق» 0.86%، وصعد قطاع التأمين 0.93% مع ارتفاع «إكسا الهلال الأخضر» بنحو 14.94% و«الإمارات للتأمين» 3.85%، كما صعد قطاع الخدمات بنحو 0.56% مستمداً الدعم من مكاسب «الجرفات البحرية» 6.51%.

وهيمن سهم «أبوظبي التجاري» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 35.78 مليون درهم، ليغلق عند 7.4 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 31.03 مليون درهم، مغلقاً عند 15.2 درهماً، ثم سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 20.52 مليون درهم، وأغلق عند 16.32 درهماً.

وكان سهم «أكسا الهلال الأخضر» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.94% ليغلق عند 0.531 درهم، فيما كان سهم «بنك الاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.63% إلى 1.22 دراهم.

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