15 مليار درهم دخل بنوك أبوظبي في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في أبوظبي نحو 15 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، تشكّل 58% من إجمالي صافي الدخل الذي حققته طيلة عام 2018، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.

ويُعدّ قطاع البنوك في أبوظبي والإمارات بشكل عام من أهم القطاعات المالية الداعمة للاقتصاد الوطني.وبلغ صافي دخل بنوك أبوظبي التقليدية من الفوائد والاستثمار 12.45 مليار درهم، مستحوذةً بذلك على 83% من إجمالي دخل القطاع، في حين جاء 13% من الدخل من البنوك الإسلامية العاملة في الإمارة.

وتُظهر الأرقام أن عدد العاملين في بنوك أبوظبي التجارية والإسلامية وصل إلى 11768 عاملاً. وعلى صعيد تعويضات العاملين التي تشمل الأجور والرواتب والمكافآت النقدية والمزايا العينية الممنوحة للعاملين في بنوك أبوظبي، أظهر التقرير بلوغ متوسط نصيب العامل من التعويضات الإجمالية 40811 درهماً.