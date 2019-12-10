«إشراق» تبحث إدراج أسهمها في السعودية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تعقد شركة «إشراق للاستثمار» جمعيتها العمومية في 29 ديسمبر الجاري، لمناقشة وإقرار الموافقة على إدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية «تداول».

وقالت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في إفصاح لها أمس، إن الجمعية العمومية ستبحث التأكيد على الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة في هذا الصدد حتى تاريخ الجمعية العمومية، وتمكين المجلس ومن يعينه من اتخاذ جميع التدابير وضمان الانتهاء من الإدراج في «تداول».

وأضافت أنه من المقرر مناقشة تخفيض رأسمال الشركة البالغ 2.325 مليار درهم بقيمة الخسائر المتراكمة والبالغة 976.7 مليون درهم في 30 سبتمبر 2019 ليبلغ رأس المال بعد التخفيض إلى 1.348 مليار درهم.

وأشارت إلى أن الجمعية العمومية ستناقش كذلك تعديل المادة (6) من نظامها الأساسي.