تراجع هامشي للأسهم المحلية والسيولة دون 260 مليون درهم

المصدر: دبي - عمرو عادل

هبطت مؤشرات الأسهم المحلية هامشياً في ختام جلسة أمس، وسط غياب المحفزات وتراجع شهية المستثمرين وانخفاض السيولة دون حاجز 260 مليون درهم. وتراجع سوق دبي بنسبة 0.03%، ليغلق عند 2693.89 نقطة، بضغط من أسهم البنوك، مواصلاً هبوطه للجلسة الثانية على التوالي، فيما غرد سهم «أرابتك» خارج السرب متصدراً الارتفاعات بنسبة 14.4%. وهبط سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.06%، أو ما يعادل 3.23 نقاط، ليستقر عند 5043.39 نقطة، مع انخفاض أسهم «اتصالات» و«طاقة».

وارتفعت السيولة إلى 256.81 مليون درهم من 247.77 مليون درهم في الجلسة السابقة، منها 190.31 مليون درهم في دبي، و66.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 221.32 مليون سهم، موزعة بواقع 200.56 مليون في أبوظبي، و66.50 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3599 صفقة.

سوق دبي

وضغط انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.18% على سوق دبي، مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 2.09 %، و«دبي الإسلامي» 0.38%، و«دبي التجاري» 0.26%، كما انخفض «شعاع كابيتال» 0.71%، و«دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان» 1.18%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» بنسبة 0.71%، و«ديار» 0.9%.

وقلل من هبوط المؤشر العام ارتفاع 5 قطاعات قيادية في مقدمتها السلع من تراجع المؤشر العام السوق، حيث ارتفع القطاع بنسبة 5.8% بعد صعود سهم «دي إكس بي» 6.9%، وارتفع قطاع الاستثمار 1.38% مع صعود سهم «سوق دبي المالي» 3.74% و«دبي للاستثمار» 0.78%.

وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.24% مع صعود سهم «الإسلامية للتأمين - سلامة» 3.04 %. كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.19%، مع صعود «أرابتك القابضة» 14.4%، وسهم «داماك» 5.32% و«ديار للتطوير» 2.84% و«إعمار للتطوير» 2.26% و«الاتحاد العقارية» 2%، وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، وسط نشاط على سهم «دو» الذي ارتفع بالنسبة ذاتها.

وتصدر «أرابتك القابضة» النشاط بنحو 31.54 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» بنحو 19.27 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 16.72 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» بسيولة 15.47 مليون درهم، وجاء سهم «أرابتك القابضة» في صدارة الأسهم الرابحة بنحو 14.4%، فيما كان «الإمارات دبي الوطني»، الأكثر هبوطاً بنسبة 2.09%.

سوق أبوظبي

وانخفض سوق أبوظبي بفعل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، و«طاقة» بنسبة 0.35%، و«الواحة كابيتال» بنسبة 0.91%.

وانخفض قطاع الصناعة بنسبة 3.2% مع انخفاض سهم «جلفار»10%، و«أبوظبي لبناء السفن» 10%، ونزل قطاع الاستثمار 0.44% مع تراجع سهم «الواحة كابيتال» بنسبة 0.91%، بينما في المقابل صعد قطاع الطاقة بنسبة 0.90 %، مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 2.19%، و«دانة غاز» بنسبة 0.32 %، وارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.89% مع صعود سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.91 %، و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 0.47%.

وتصدر «أبوظبي الأول»، النشاط بالقيم، بنحو 14.25 مليون درهم، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بسيولة 10.39 ملايين درهم. وتصدّر الأسهم الرابحة «القدرة القابضة» بنسبة 2.88%، فيما كان «الخليج للصناعات الدوائية - جلفار» الأكبر تراجعاً بنحو 10%.

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