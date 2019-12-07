محصلة خضراء للأسهم المحلية والسيولة قرب 900 مليون

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ارتفعت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على جلستين بسبب عطلة اليوم الوطني، وجاءت المكاسب بدعم من الأسهم القيادية في قطاع البنوك والاتصالات وذلك على الرغم من مبيعات المؤسسات.

وصعد سوق دبي في جلستين بنسبة 0.6% ليغلق عند 2694.71 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والنقل في مقابل انخفاض العقار، فيما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.32% عند مستوى 5046.61 نقطة، بدعم مكاسب أسهم الاتصالات والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والسلع والصناعة.

واقتربت السيولة من 900 مليون درهم مع بلوغها 858.86 مليون درهم، منها 442.63 مليون درهم في دبي، و416.23 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 397.35 مليون سهم، موزعة بواقع 265.4 مليون سهم في دبي، و131.95 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 9.2 آلاف صفقة.

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن هناك استقراراً في الأسواق الإماراتية بانتظار محفزات جديدة لاستقطاب استثمارات إضافية مع هدوء الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار النفط مؤخراً، إضافة إلى المكاسب التي حققتها الأسواق العالمية والتقارير عن قرب عقد اتفاق أولي بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية بينهم، والذي من شأنه أن يحفز من نمو الاقتصاد العالمي ويؤثر على الأسواق المالية بشكل عام.

وأضاف دياب لـ«البيان الاقتصادي»، إن جميع المحفزات السابقة سيكون لها صدى إيجابي على أسواق الإمارات، خصوصاً مع ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي التي ارتفعت بنسبة 20% في الربع الثالث من العام الحالي، فيما ستتجه الأنظار في الشهر القادم إلى الأرباح السنوية للشركات المدرجة والتي ستكون حافزاً للسوق.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجهت المؤسسات نحو التسييل، بصافي استثمار 5 ملايين درهم، منها 4.97 ملايين درهم في أبوظبي، و250 ألف درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 5 ملايين درهم، منها 4.97 ملايين درهم في أبوظبي، و250 ألف درهم في دبي.

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.37% على وقع مكاسب «الإمارات دبي الوطني» 2.14%، و«دبي الإسلامي» 0.76%. وزاد قطاع الاستثمار 1.35% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.59%، و«سوق دبي المالي» 1.3%، فيما انخفض «شعاع كابيتال» 0.8%.

وصعد قطاع النقل 0.57% مع صعود «العربية للطيران» 2.76%، فيما انخفض «أرامكس» 1.34%، و«الخليج للملاحة» 0.79%. فيما تراجع قطاع العقار، مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.24%، و«إعمار للتطوير» 1.67%، و«إعمار مولز» 1%، فيما ارتفع «داماك» 1.28%، و«أرابتك» 1.63%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على التداولات خلال الجلستين الماضيتين مستقطباً سيولة بنحو 98.2 مليون درهم بما يعادل 11% من السيولة الإجمالية ليغلق عند 11.95 درهماً، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 67.57 مليون درهم، ليقفل عند 4.12 دراهم، ثم «إعمار للتطوير» بتداولات 56.17 مليون درهم، ليصل عند 3.54 دراهم.

وحقق «الاستشارات المالية الدولية» أكبر ارتفاع في سوق دبي بنسبة 11.11% ليغلق عند درهم واحد، تلاه «تكافل الإمارات» 7.96% إلى 1.22 درهم، ثم «أمان» 3.41% عند 0.425 درهم، فيما كان «الإسمنت الوطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 2.16 درهم، تلاه «الإثمار القابضة» 3.21% إلى 0.181 درهم، ثم «سلامة للتأمين» 2.77% إلى 0.526 درهم.

ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 9 ملايين درهم، منها 6 ملايين درهم للعرب، و4 ملايين درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 9 ملايين درهم، موزعة بواقع 3 ملايين درهم للخليجيين، و6 ملايين للمواطنين.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع العقار 0.89% مع صعود «الدار» 0.92%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.48%. وزاد قطاع الاتصالات 1.47% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.6% بنسبة «دانة غاز» 0.43%، و«أدنوك للتوزيع» 1.11%، فيما انخفض «طاقة» 0.35%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.41% بعد ارتفاع «إشراق» 0.29%، و«الواحة كابيتال» 1.02%. فيما انخفض قطاع البنوك 0.16% مع هبوط «أبوظبي التجاري» 0.93%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%، فيما استقر «أبوظبي الأول» دون تغيير.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً بسيولة 139.4 مليون درهم، ليغلق عند 15.2 درهماً، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 65 مليون درهم، ليقفل عند 7.48 دراهم، ثم «دانة غاز» بتداولات 60.5 مليون درهم، ليصل عند 0.935 درهم.

وسجل «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 11.67% إلى 3.35 دراهم، تلاه «الخليج للمشاريع الطبية» 7.14% إلى 1.5 درهم، تلاه «الشارقة للأسمنت» 7.14% عند 0.75 درهم، فيما كان «طيران أبوظبي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.09% إلى 2.9 درهم، تلاه «أم القيوين للاستثمارات العامة» 7.78% إلى 0.83 درهم، ثم «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» 6.98% إلى درهمين.

اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 27.12 مليون درهم، منها 26.72 مليون درهم للمواطنين، و400 ألف درهم للعرب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 27.12 مليون درهم، موزعة بواقع 12.26 مليون درهم للخليجيين، و14.87 مليون درهم للأجانب.

شراء أجنبي

ركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم «الإمارات دبي الوطني»، و«العربية للطيران»، و«دبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «إعمار للتطوير»، و«الدار»، و«سوق دبي المالي»، و«العالمية القابضة».