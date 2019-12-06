الأسهم تتراجع هامشياً والسيولة دون 250 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية هامشياً في ختام جلسة أمس وسط غياب المحفزات وتراجع شهية المستثمرين لتنخفض السيولة بنحو ملحوظ دون حاجز 250 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي هامشياً بنسبة 0.03% عند مستوى 2694.71 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار، مقابل ارتفاع العقار والنقل، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 0.03% ليغلق عند 5046.61 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والعقارات والاستثمار، فيما ارتفع الاتصالات والطاقة.

وتراجعت السيولة إلى 247.77 مليون درهم من 611 مليون درهم في الجلسة السابقة، منها 134.62 مليون درهم في دبي، و113.15 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 162.07 مليون سهم، موزعة بواقع 137.47 مليوناً في دبي، و27.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3419 صفقة.

سوق دبي

وجاء تراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع بنسبة 0.2% بضغط هبوط أسهم «الإمارات دبي الوطني» 0.42%، فيما استقر «دبي الإسلامي» دون تغيير. ونزل قطاع الاستثمار بنحو 0.11% بضغط هبوط أسهم «دبي للاستثمار» 0.78% وارتفع «سوق دبي» 1.85%.

في المقابل، ارتفع قطاع العقار 0.25% مع صعود أسهم «داماك» 2.6% و«أرابتك» 0.81% و«إعمار العقارية» 0.73% و«إعمار للتطوير» 0.57%. وزاد قطاع النقل بنسبة 0.35% بدعم مكاسب «العربية للطيران» بنسبة 1.36% فيما انخفض «أرامكس» 0.54%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 25.9 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداولات 24.8 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» بسيولة 17.4 مليون درهم. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر نسبة صعود بنحو 7.9%، فيما كان «إثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.72%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.09% مع تراجع «أبوظبي التجاري» 0.93% و«أبوظبي الإسلامي» 0.39%، فيما استقر «أبوظبي الأول» دون تغيير. وهبط قطاع العقارات بنحو 0.35% مع هبوط سهم «الدار العقارية» 0.45%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» بنحو 1.2%.

وزاد قطاع الاتصالات بنحو 0.36% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.73% بدعم صعود «أدنوك للتوزيع» 1.11% و«دانة غاز» 0.54% و«طاقة» 0.52%.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 23.3 مليون درهم، يليه «الدار العقارية» بتداولات 21.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» جاذباً نحو 20.8 مليون درهم. وحقق سهم «الخليج للمشاريع الطبية» أكبر ارتفع بنسبة 7.14%، فيما كان «طيران أبوظبي» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.09%.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة تجنب الشركات والمحافظ والأفراد الذين لم ترخصهم الهيئة لإدارة الاستثمار، حتى لا يتعرضوا للخداع.

إفصاحات

أعلنت جي إف أتش المالية المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت، تفاصيل عمليات صنع السوق التي تمت من قبل صانع السوق (سيكو) خلال نوفمبر 2019، ليصل رصيد الأوراق المالية في سوق دبي 90.7 مليون ورقة مالية، والرصيد النقدي 21.73 مليون درهم، أما في بورصة البحرين، وصل رصيد الأوراق المالية 71.88 مليون ورقة، فيما وصل الرصيد النقدي 4 ملايين دولار.

يناقش مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات الأربعاء المقبل بعض الأمور الداخلية واتخاذ عدد من القرارات.

أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار المدرجة ببورصتي دبي والكويت، عقد الجمعية العمومية غير العادية الأحد 22 ديسمبر وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وذلك اعتباراً من 8 ديسمبر وحتى 22 ديسمبر.