الشركات المُدرجة بسوق دبي الأعلى نمواً خليجياً‬

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قالت بحوث كامكو الكويتية إن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي سجلت أعلى معدلات نمو في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك مقارنة بباقي الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت كامكو في تقرير حديث صدر أمس، أن 4 من أصل 6 أسواق خليجية سجلت انخفاضاً في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري، وجاءت السعودية في المقدمة مع انخفاض أرباح شركاتها بنسبة 25.4%، بينما نمت أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وبورصة الكويت. تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام بنسبة 10.1% على أساس سنوي لتصل إلى 16.8 مليار دولار مقابل 18.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2018.

دبي

ونوه التقرير إلى أن صافي ربح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي نما بنسبة 20% في الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2018.

وأوضح التقرير أن قطاع البنوك كان أكبر القطاعات المساهمة في إجمالي أرباح سوق دبي مستحوذاً على نسبة 71% من الأرباح، في حين مُني قطاع الخدمات الاستهلاكية بأكبر خسائر على مستوى السوق، والتي بلغت قيمتها 71.2 مليون دولار.

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك المدرجة في دبي بنســـبة 51% في الربع الثالث من العام 2019، فيما يعد أعلى نسبة نمــــو على مستوى قطاع البنوك الخليجي، حيث بلغ ملياري دولار مقـــابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، في حين ظل النمو ثابتاً مقارنة بالربع السابق.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في صدارة قطاع البنوك من حيث الأرباح المطلقة والنسبة المئوية للأرباح بزيادة بلغت نسبتها 90% في أرباح الربع الثالث، والتي بلغت 1.4 مليار دولار مقابل 0.72 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، فيما يعزى للمكاسب المحققة من بيع جزء من حصة البنك في شركة «نتورك إنترناشيونال».