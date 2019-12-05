إدراج صكوك خضراء بمليار يورو في ناسداك دبي

المصدر: دبي - البيان

رحبت ناسداك دبي، بإدراج صكوك خضراء بقيمة مليار يورو من قبل البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة متعددة الأطراف، التي تقوم بتمويل مشاريع تنموية في 57 بلداً عضواً فيها.

ويعد هذا أول إدراج للصكوك الخضراء من قبل البنك، التي جاء إصدارها ضمن برنامج البنك الخاص بالتمويل المستدام، وهو ثالث إدراج للصكوك يجريه البنك خلال عام 2019 في ناسداك دبي، بعد إدراجين سابقين قيمة كل منهما 1.5 مليار دولار في شهري أبريل وأكتوبر 2019.

وأصبح لدى البنك 11 من الصكوك المدرجة حالياً في ناسداك دبي تبلغ قيمتها الإجمالية 13.65 مليار دولار. ويعتبر هذا الإدراج ثاني إدراج للبنك باليورو في ناسداك دبي، مما يؤكد الدور المهم الذي يلعبه السوق كمركز للإدراج بمختلف العملات.

إذ تعد دبي واحدة من أكبر المراكز عالمياً لإدراج الصكوك من حيث القيمة، والتي بلغت حالياً 65.4 مليار دولار، كما يعد هذا الإدراج رابع صك إسلامي أخضر يدرج في ناسداك دبي في عام 2019، مما يؤكد تنامي دور السوق في دعم عمليات إدراج الصكوك والسندات الخضراء.