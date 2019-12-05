الأسواق تربح 4 مليارات وثلث السيولة على سهمين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

صعدت الأسهم المحلية في أول جلسة عقب عطلة اليوم الوطني، 4 مليارات درهم وسط سيولة تخطت 600 مليون بدعم عمليات شراء أجنبية استهدفت الأسهم القيادية، خصوصاً في قطاعي البنوك والاتصالات والعقار. وارتفع سوق دبي 0.63%، فيما زاد سوق أبوظبي 0.34%.

وجذبت أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» أنظار المستثمرين مع استقطابهما 34.4% أو ما يعادل 210.3 ملايين درهم من سيولة السوقين البالغة 611 مليون درهم، منها 308 ملايين درهم في دبي، و303.08 ملايين درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 232.27 مليون سهم، موزعة بواقع 127.97 مليون سهم في دبي، و104.3 ملايين سهم في أبوظبي، من خلال 5752 صفقة.

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.57% بدعم مكاسب «الإمارات دبي الوطني» 2.56%، و«دبي الإسلامي» 0.75%. وزاد قطاع الاستثمار 1.46% مع نمو «دبي للاستثمار» 2.38%، وارتفع قطاع النقل 0.22% مع صعود «العربية للطيران» 1.38%.

وهبط قطاع العقار 0.63% مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.97%، و«إعمار للتطوير» 2.22%، و«داماك» 1.28%، فيما ارتفع «أرابتك» 0.81%، و«إعمار مولز» 1.05%، و«الاتحاد العقارية» 0.67%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط جاذباً 91.8 مليون درهم، ليغلق عند 12 درهماً، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 42.5 مليوناً، ليصل عند 3.52 دراهم. وحقق سهم «الاستشارات المالية الدولية» أكبر صعود بنحو 11.11% ليغلق عند درهم واحد، فيما كان «الأسمنت الوطنية» الأكثر تراجعاً بنسبة 10% إلى 2.16 درهم.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي نمو قطاع العقار 1.25%. وصعد قطاع الاتصالات 1.1% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الاستثمار 2.16% مدفوعاً بارتفاع «إشراق» 2.91%، و«الواحة كابيتال» 2.04%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات جاذباً 118.5 مليون درهم، مغلقاً عند 15.2 درهماً. وحقق «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر وتيرة صعود 11.67% ليغلق عند 3.35 دراهم، فيما كان «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.98% مغلقاً عند درهمين.

إفصاحات

أعلنت شركة أملاك للتمويل أن مجلس إدارتها سيناقش بيع أسهمها المشتراة، وذلك خلال اجتماعه المنعقد الأحد المقبل.

حصلت مجموعة جي إف إتش المالية على موافقة مصرف البحرين المركزي على إعادة تعيين سيكو موفر للسيولة (صانع السوق) لأسهم المجموعة في سوقي دبي والبحرين الماليين.

أعلنت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري توقيع عقد تسوية جزئية بينها وبين المزايا، مشيراً إلى أن العقد ينص على تخفيض جزء من مديونيتها لدى المزايا القابضة (الشركة الأم) بمبلغ قدره 1.341 مليون دينار كويتي.