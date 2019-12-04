10 شركات وساطة تستأثر بـ %77.6 من تداولات سوق دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 35 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 77.6% أو ما يعادل 7.6 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في نوفمبر الماضي البالغة نحو 9.9 مليارات درهم.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» القائمة، حيث بلغت حصتها نحو 2.5 مليار درهم ما يعادل 25.26%، وجاءت «أرقام سيكيوريتيز» في المرتبة الثانية بحوالي 1.13 مليار درهم بنسبة 11.39% من إجمالي قيم التداول في السوق.

صدارة

وحلت في المركز الثالث «بي اتش مباشر» بنحو 868.02 مليون درهم بنسبة 8.75%، تلتها «الرمز كابيتال» بنحو 578.8 مليون درهم بنسبة 5.84%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 551.9 مليون درهم بنسبة 5.56%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 487.4 مليون درهم بنسبة 4.92%، ثم «سيكو للوساطة المالية» بحصة 470.5 مليون درهم بنسبة 4.74% تلاها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 395.13 مليون درهم بنسبة 3.98%.

وفى المركز التاسع جاءت «الدار للأسهم والسندات» بنحو 356.7 مليون درهم بنسبة 3.6%، ثم «شعاع للأوراق المالية» بحوالي 349.27 مليون درهم بنسبة 3.52%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 334.08 مليون درهم بنسبة 3.37%، يتبعها «المشرق للأوراق المالية» بنحو 289.03 مليون درهم أو ما يعادل 2.91%، ثم «إتش إس بي سي الشرق الأوسط للأوراق المالية» بحصة 2.73% تعادل 270.36 مليون درهم.

حصص

وبلغت حصة شركة «دبي الإسلامي للخدمات المالية» نحو 1.85% تعادل 183.78 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 148.15 مليون درهم بحصة 1.49% و«جلوبال لتداول الأسهم والسندات» بنسبة 1.48% تعادل 146.7 مليون درهم، يتبعها «الضمان للأوراق المالية» بحصة 1.27% أو 126.4 مليون درهم، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 0.99% أو ما يعادل 98.57 مليون درهم و«الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بحصة 0.82% تعادل 81.17 مليون درهم.

ووصلت حصة «الاتحاد للوساطة» لنحو 0.77% بقيمة 76.4 مليون درهم، ثم «الوثبة للأسهم والسندات» بحصة 0.67% تعادل 65.95 مليون درهم، تلاها «شروق للأسهم والسندات» بنحو 0.6% أو 59.7 مليون درهم، ثم «دبي التجاري للخدمات المالية» بنحو 58.6 مليون درهم أو 0.59%، ثم «دار التمويل للأوراق المالية» بنحو 0.56% أو 55.14 مليون درهم، و«دبي الدولية للأوراق المالية» بحصة 0.55% تعادل 54.15 مليون درهم، و«الأنصاري للخدمات المالية» بحصة 0.52% أو 51.5 مليون درهم، ثم «مركز الساحل للأسهم» بحصة 0.49% و«أوراق الإسلامية للأسهم والسندات» بنحو 0.42% و«البروج للأوراق المالية» 0.22%.

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جاءت 5 شركات بحصص أقل من 0.1% وهي: «بايونيرز للأوراق المالية» بنسبة 0.06% و«أموال للوساطة المالية» بنحو 0.04% و«SHUD» بنسبة 0.02% و«RMZM» بنحو 0.02% و«ورلد انفستمنتس» بنسبة 0.01%.