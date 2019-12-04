8909 حسابات بـ «سوق دبي» خلال 11 شهراً

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي 8909 حسابات جديدة خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد الحسابات خلال نوفمبر الماضي وحده 696 حساباً جديداً بزيادة قدرها 6.4% مقارنة بنحو 654 حساباً في نوفمبر 2018، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

واستحوذت شركة «بي اتش مباشر» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة الشهر الماضي بواقع 119 حساباً، فيما جاءت «المجموعة المالية هيرميس» في المركز الثاني بعدد 84 حساباً، ثم «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 58 حساباً يليه «أبوظبي التجاري» بنحو 58 حساباً.

فيما جاء «الإمارات دبي الوطني» خامساً بنحو 55 حساباً، يليه «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 54 حساباً، ثم «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» 31 حساباً، و«الرمز كابيتال» 30 حساباً و26 حساباً لـ«الضمان للأوراق المالية» و24 حساباً لـ«مينا كورب»، و20 حساباً لـ«دبي الإسلامي».

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها حالياً 35 شركة، أكثر من 122.28 ألف صفقة الشهر الماضي بعد التداول على 6.75 مليارات سهم بقيمة 9.9 مليارات درهم، وذلك في مقابل 94.08 ألف صفقة من خلال تداول 5.9 مليارات سهم بقيمة 7.68 مليارات درهم خلال نوفمبر 2018.