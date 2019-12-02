«جي إف إتش» تطلب موافقة المساهمين على بيع صكوك بـ 500 مليون

المصدر: دبي - سيد صالح

وجهت مجموعة «جي إف إتش» المالية الدعوة إلى مساهميها لحضور الجمعية العمومية العادية للمجموعة، المقرر انعقادها يوم 22 من ديسمبر الجاري، في مقر المجموعة بالبحرين.

وبحساب خطاب الدعوة الصادر أمس، الذي نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فإن من أهم البنود المدرجة على الاجتماع المقبل للجمعية طلب الموافقة من المساهمين على بيع صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، من خلال إصدار واحد أو أكثر عبر كيان يجري إنشاؤه لغرض خاص، وهو غرض طرح الصكوك، شريطة استصدار أي موافقات لازمة من الجهات التنظيمية المعنية.

كما يبحث اجتماع الجمعية أيضاً تفويض مجلس إدارة المجموعة بتحديد كل الشروط والتفاصيل الخاصة بطرح الصكوك المحتملة.