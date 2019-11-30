"دبي للذهب والسلع" تسجل تداول عقود بقيمة تزيد على 400 مليار دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل إجمالي حجم التداول في بورصة دبي للذهب والسلع هذا العام أكثر من 21.85 مليون عقد في نهاية نوفمبر بقيمة تجاوزت 400 مليار دولار أمريكي. وشهدت البورصة في شهر نوفمبر وحده تداول 1.54 مليون عقد مع تسجيل معدل اهتمام مفتوح بلغ 299,575 عقداً بنمو نسبته 15% في عام 2019.

وكانت مجموعة منتجات الروبية الهندية هي الأفضل أداء في شهر نوفمبر حيث سجلت أحجام تداولاتها نمواً بنسبة 17% منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة مع العام 2018 بالإضافة إلى ارتفاع معدل الاهتمام المفتوح بنسبة 10%.

وكانت تداولات هذا الشهر مدعومة أيضا بالمنتج الرائد لدى بورصة دبي للذهب والسلع "العقد الآجل للذهب" والذي سجل نموا إجماليا في أحجام تداولاته بنسبة 94% منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع نمو متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 452% على أساس سنوي.

وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "تواصل بورصة دبي للذهب والسلع المضيّ بخطى ثابتة نحو تحطيم الرقم القياسي الذي سجلناه في عام 2018 من حيث حجم التداول السنوي بواقع 22.3 مليون عقد وتحقيق نمو قوي مع نهاية العام وهذا يؤكد قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتطورة باستمرار للمشاركين في السوق ومواصلة تقديم أدوات مالية متنوعة تتّسم بالتميز والابتكار ونتيجة لهذا الأداء القوي والقيمة العالية التي قدمناها فزنا في وقت سابق من هذا الشهر بجائزتين مرموقتين في القطاع وأود هنا أن أهنئ جميع زملائنا وأعضائنا وشركائنا الذين ساهموا في تحقيق النجاح المذهل لبورصة دبي للذهب والسلع حتى الآن".

وكانت بورصة دبي للذهب والسلع قد فازت في وقت سابق من هذا الشهر بجائزتين مرموقتين هما جائزة "أفضل بورصة عالمية للعام" ضمن جوائز البرج للمديرين التنفيذيين وجائزة "أفضل بورصة للعام" ضمن جوائز "إف أو دبليو جلوبال إنفستور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لعام 2019 وذلك بفضل النمو الكبير الذي حققته خلال العام حيث حطّمت العديد من الأرقام القياسية من حيث أحجام التداولات وقيمتها الاسمية ومعدلات الاهتمام المفتوح.

وأضاف ميل: "تتجه أنظارنا الآن نحو العام 2020 حيث سنواصل العمل على تعزيز الإنجازات التي حققناها هذا العام مع توسيع حضورنا والارتقاء بقدرتنا على الوصول إلى أسواق مختلفة إلى جانب تنمية محفظة منتجاتنا لتلبية احتياجات التحوط والاستثمار للمشاركين في جميع أنحاء العالم.