النفط يهبط وسط صعود إنتاج الولايات المتحدة

المصدر: طوكيو - رويترز

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي أمس بعد أن أفادت بيانات رسمية أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ارتفعت بالمخالفة للتوقعات مع بلوغ الإنتاج مستوى قياسياً. وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 22 سنتاً بما يعادل 0.3% إلى 63.84 دولاراً للبرميل، وذلك بعد هبوط 0.3% أول من أمس. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو 0.6 % إلى 57.78 دولاراً للبرميل بعد انخفاض 0.5% في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ارتفاع الإنتاج لمستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يومياً، وتباطؤ عمليات المصافي. كان المحللون توقعوا في استطلاع لرويترز تراجعاً بواقع 418 ألف برميل. والولايات المتحدة حالياً هي أكبر مستهلك ومنتج للنفط.

وكان الدافع الأكبر للمراهنة على هبوط السعر زيادة 5.1 ملايين برميل في مخزونات البنزين، مقارنة مع توقعات لزيادة 1.2 مليون برميل.