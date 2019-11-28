«العقار» و«البنوك» يدعمان صعود أسهم دبي

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

تحركت الأسهم المحلية بشكل عرضي في ختام جلسة، أمس، وصعد سوق دبي مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والبنوك، فيما انخفض سوق أبوظبي هامشياً بضغط من «أبوظبي التجاري» و«اتصالات»، في وقت عاودت السيولة الانخفاض مجدداً دون 450 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.24% عند مستوى 2711.72 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والنقل والخدمات والتأمين والسلع والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي هامشياً بنحو 0.05% ليغلق عند 5043.61 نقطة، مع تباين المؤشرات القطاعية، حيث تراجع العقار والاتصالات، فيما ارتفع البنوك والاستثمار والطاقة والسلع والخدمات.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 443.3 مليون درهم، منها 275.5 مليون درهم في دبي، و167.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 377.55 مليون سهم، موزعة بواقع 312.95 مليون سهم في دبي، و64.6 مليون سهم في أبوظبي من خلال 4542 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.83% مع صعود «إعمار العقارية» 1.22%، و«الاتحاد العقارية» 1%، و«داماك» 1.94%، و«ديار» 0.85%، وزاد قطاع النقل 0.54% مع صعود «أرامكس» 1.33%، فيما استقر «العربية للطيران»، وتراجع الخليج للملاحة «2.45%.

وانخفض قطاع البنوك 0.14% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.83%، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 1.71%، وهبط قطاع الاستثمار 0.34% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.78%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.57%، و«شعاع كابيتال» 1.12%.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع «العقار» 1.3% مع هبوط «الدار» 1.35%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.47%، فيما نزل قطاع الاتصالات 0.37% بعد هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

في المقابل، ارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.04% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.13%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.03%، واستقر «أبوظبي الإسلامي»، وزاد قطاع الطاقة 1.15% مع نمو «دانة غاز» 1.52%، و«طاقة» 0.52%، و«أدنوك للتوزيع» 0.74%، وزاد قطاع الاستثمار 1.82% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.98%، فيما نزل «إشراق» 0.28%.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 55.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.7 ملايين درهم للعرب، و50.67 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 55.4 مليون درهم، موزعة بواقع 53 مليون درهم للأجانب، و2.3 مليون درهم للخليجيين.

إفصاحات

أعلنت شركة شعاع كابيتال شراء رئيسها التنفيذي جاسم الصديقي، أمس، 50 مليون سهم من أسهمها، مشيرة إلى أن ملكية «الصديقي» في أسهمها أصبحت 6.94%.

قرر مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية بالتمرير خلال اجتماعه الثلاثاء تعيين محمد العتيبة عضواً في مجلس إدارة الشركة لملء المركز الشاغر خلفاً لمحمد عبد العزيز العويس، والذي اطلع المجلس على استقالته الخطية ووافق عليها، وسيعرض تعيين العتيبة على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

ناقش مجلس إدارة شركة دار التكافل الثلاثاء مواضيع اعتيادية ومتابعة الأنشطة واعتماد الميزانية لعام 2020.