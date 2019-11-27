أبوظبي تخطط لاستثمار 5.5 مليارات بـ«أرامكو»

المصدر: دبي - سيد صالح

تخطط أبوظبي لاستثمار 1,5 مليار دولار (5,5 مليارات درهم) في أسهم شركة «أرامكو» السعودية، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة.وأفادت الوكالة بأن أبوظبي تخطط لاستثمار هذا المبلغ من خلال مؤسسة أو أكثر من المؤسسات التابعة للدولة.

وأضافت أن حكومة أبوظبي لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن أي مؤسسة هي التي ستتولى الاستثمار في «أرامكو»، كما أن قيمة المبلغ المذكور قد تتغير. وأوضحت أنه في حال استثمرت أبوظبي المبلغ المذكور في عملية الاكتتاب العام الأولي، فيعني ذلك أن القيمة المؤسسية للاكتتاب باتت مغطاة بالكامل تقريباً. وكانت شركة «سامبا كابيتال»، التي تتولى إدارة عملية الاكتتاب أعلنت بأن قيمة الاكتتابات المؤسسية في الشركة صارت حتى تاريخه 58,4 مليار ريال، وهو ما يعادل 90% من الشريحة المؤسسية المحددة.

وكانت أنباء متداولة، أشارت إلى اجتماعات بين مسؤولين تنفيذيين في «أرامكو» ونظرائهم في «أديا»، وكيانات حكومية أخرة تابعة لأبوظبي بشأن الاستثمار في الاكتتاب العام في أسهم الشركة السعودية.