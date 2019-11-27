حصة مجموعة نور 622 مليون سهم وجهاز الإمارات للاستثمار 28 مليوناً

المصدر: دبي ــ البيان

أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، نشرة المساهمين الخاصة بزيادة رأسماله من خلال دخول شركاء استراتيجيين - من مساهمي «نور بنك» - كمساهمين مكتتبين في زيادة رأس المال.وكان مجلس إدارة البنك وافق على الاستحواذ على «نور بنك» وفقاً لعملية تبادل الأسهم وزيادة رأس المال عن طريق الاستثمار الاستراتيجي، من خلال إصدار أسهم جديدة مقابل حصة عينية بنسبة 99.999% من رأسمال نور بنك المملوك لمجموعة نور للاستثمار وجهاز الإمارات للاستثمار، اللذين سيصبحان لاحقاً مستثمرين استراتيجيين في البنك.

وبحسب النشرة، يقترح زيادة رأسمال البنك من 6589.59 مليون درهم إلى 7240.74 مليون درهم عن طريق إصدار 651.2 مليون سهم كأسهم جديدة مخصصة للشركاء الاستراتيجيين بحسب نسبة مساهمتهم، بالقيمة الاسمية درهم للسهم، وتتمثل النسبة المحددة لتبادل الأسهم بوصفها 5.49 أسهم في نور بنك مقابل كل سهم من أسهم البنك الجديدة.

ووفقاً للنشرة، ستحصل مجموعة نور على 622.40 مليون سهم في البنك، بينما سيحصل جهاز الإمارات للاستثمار على 28.76 مليون سهم.

ويشترط أن توافق الجمعية العمومية للبنك على زيادة رأس المال عن طريق الاستثمار الاستراتيجي في 17 ديسمبر .

ومن المنتظر أن يتم تسجيل أسهم «نور بنك» باسم بنك دبي الإسلامي خلال 30 يوم عمل اعتباراً من تاريخ السريان (اجتماع العمومية)، على أن يتم إصدار أسهم البنك الجديدة وتخصيصها لمجموعة نور وجهاز الإمارات للاستثمار خلال 40 يوم عمل.