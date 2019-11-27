1.4 مليار سيولة الأسهم بفضل «إعمار» و«أبوظبي الأول» و«اتصالات»

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

استقطبت الأسهم المحلية سيولة نشطة في ختام جلسة أمس ناهزت 1.4 مليار درهم بفضل نشاط ملحوظ على أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«أبوظبي الأول» و«اتصالات»، وأغلق مؤشر سوق دبي على استقرار، بينما هبط مؤشر سوق أبوظبي.

واستحوذت الأسهم الأربعة على نحو 64% أو ما يعادل 891 مليونا من السيولة الإجمالية، وتصدرهما «إعمار العقارية» بنحو 333.7 مليون درهم، و«إعمار للتطوير» 242.5 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» 215.3 مليونا، و«اتصالات» 126.5 مليونا.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، فمعدل السيولة المحقق أمس هو الأكبر منذ مايو الماضي أي ما يقارب 7 أشهر، حيث وصلت حينها إلى 1.45 مليار درهم بعد تنفيذ 6 صفقات كبيرة على أسهم «واحة الزاوية».

واستقر سوق دبي عند إغلاقه السابق 2705.16 نقاط دون تغيير يذكر مع ارتفاع قطاعات النقل والخدمات والاستثمار، وتراجع البنوك والعقار، فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.89% إلى مستوى 5046.2 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والصناعة والسلع.

وتوزعت سيولة الأسهم الإجمالية بواقع 877.4 مليون درهم في دبي، و506 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 526.75 مليون سهم، موزعة بواقع 449.75 مليون سهم في دبي، و77 مليونا في أبوظبي، من خلال 7549 صفقة.

سوق دبي

وفي سوق دبي، ارتفع قطاع الاستثمار 0.76% مع صعود «سوق دبي المالي» 4.15%، فيما انخفض «شعاع كابيتال» 2.1%، واستقر «دبي للاستثمار»، وارتفع قطاع النقل 3.45% نتيجة نمو «العربية للطيران» 4.9%، و«أرامكس» 2.46%.

وانخفض قطاع العقار 0.93% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.44%، و«أرابتك» 3.12%، و«ديار» 1.95%، و«الاتحاد العقارية» 1.32%، فيما ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.1%، وهبط قطاع البنوك 0.17% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.38%، واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات ليغلق عند 4.1 دراهم، تلاه «إعمار للتطوير» ليقفل عند 3.69 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 72.4 مليون درهم، ليصل عند 5.27 دراهم. وحقق «المدينة للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 5.62% إلى 0.188 درهم، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.41% إلى 0.17 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.65% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.79%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.16%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.78%، ونزل قطاع العقار 3% متأثراً بنزول «الدار» 3.06%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.31%.

وتراجع قطاع الاتصالات 1.68% مع هبوط «اتصالات» بالنسبة ذاتها. فيما ارتفع قطاع الطاقة 1.3% مع صعود «دانة غاز» بنسبة 2.22%، و«أدنوك للتوزيع» 0.37%، بينما انخفض «طاقة» 0.52%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات ليغلق عند 15.16 درهما، تلاه «اتصالات» عند 16.36 درهما. وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 10.5% ليغلق عند درهمين، فيما كان «الشارقة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.88% إلى 0.66 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 179.45 مليون درهم، منها 177.78 مليون درهم للمواطنين، و1.67 مليون درهم للعرب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع، باستثمار 179.45 مليون درهم، منها 1.7 مليون درهم للخليجيين، و177.75 مليونا للأجانب.

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 1.75 مليون درهم، فيما اتجهت نحو التسييل، بأبوظبي، بصافي استثمار 70.45 مليون درهم، بينما اتجه الأفراد نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 1.75 مليون درهم، ونحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 70.45 مليون درهم.

إفصاح

أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أن شركة «إيه إم بست» منحتها تصنيف قوة مالية ++ B (جيد)، ومعيار قوة مالية للإيفاء بالالتزامات «+bbb» مع نظرة مستقرة.