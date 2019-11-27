سوق دبي المالي يُصدر دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية

المصدر: دبي- البيان

أطلق سوق دبي المالي، أمس، «دليل إعداد تقارير حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية»، وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لتشجيع توسع الشركات المدرجة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

ويضطلع سوق دبي المالي بدور نشط في سياق الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة في الإمارات 2030، وخطة دبي الاستراتيجية 2021، إضافة إلى مساعي دبي الحثيثة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي عالمياً.

ويقود السوق الجهود التطويرية بقطاع أسواق المال عبر إطلاق مبادرات الاستدامة، بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة، والعديد من المؤسسات العالمية بما في ذلك مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة واتحاد البورصات العالمية.

محاور

ويُعد «استدامة التقارير والإفصاحات» أحد المحاور الأربعة لاستراتيجية سوق دبي المالي للاستدامة 2025، الأمر الذي يعكس التزام السوق بنشر أفضل الممارسات في الشركات المدرجة.

وتم إعداد هذا الدليل المتكامل بالتعاون مع شركة سستينابيليتي إكسلانس، وهو يوفر للشركات المدرجة شرحاً تفصيلياً حول أفضل ممارسات إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية من خلال تطبيق 32 مقياساً ومؤشراً مختلفاً.

ويُعد تطبيق تلك المقاييس طوعياً في المرحلة الحالية، غير أن السوق يحث الشركات المدرجة على تكريس التزامها في هذا الجانب، والاستفادة من الدليل كنقطة انطلاق في مسيرتها نحو التطبيق التام لأفضل ممارسات إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

التزام

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يلتزم سوق دبي المالي رسمياً بالعمل على تشجيع جهود الاستدامة في قطاع أسواق المال عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمار المسؤول.

وبصفته عضواً مشاركاً في مبادرة الأمم المتحدة لأسواق رأس المال المستدامة، يُنفذ السوق منذ العام 2016 سلسلة من المبادرات لنشر أفضل ممارسات الاستدامة في أوساط المتعاملين، حيث نسعى إلى التحول إلى سوق المال المستدام الرائد على المستوى الإقليمي بحلول العام 2025.

ووصل عدد المؤسسات الموقعة على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، إلى 2300 مؤسسة في شهر أبريل 2019. وتدير تلك المؤسسات مجتمعةً أصولاً قيمتها 86 تريليون دولار. ويتعاون سوق دبي المالي مع المبادرة الأممية للاستثمار المسؤول، وكذلك مع معهد المحللين الماليين المعتمدين بهدف نشر ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بين الشركات في المنطقة.

ورشة عمل

نظم السوق ورشة عمل للشركات المدرجة بمشاركة مجموعة من الخبراء في هذا المجال، ومن بينهم دارين روفير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سستينابيليتي إكسلانس، ونيك نادال، نائب رئيس وأمين السر في معهد حوكمة، وشيروز عثمان، نائب رئيس الاتصالات المؤسسية ورئيس لجنة الاستدامة في سوق دبي المالي. وقد شرح هؤلاء الخبراء آخر المستجدات في مجال إعداد التقارير.