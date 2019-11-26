«أرامكو» تروّج للطرح الأولي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي، دبي ـ رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن مسؤولي أرامكو السعودية التنفيذيين التقوا، أمس، مع مسؤولين من جهاز أبوظبي للاستثمار لبحث فرص الاستثمار في بيع أسهم أرامكو الذي قد تصل قيمته إلى 25.6 مليار دولار من بيع 1.5% من الشركة.

تبذل أرامكو جهوداً لجذب مستثمر رئيسي كبير لطرحها العام الأولي الذي قد يصبح الأكبر في العالم. وخاطبت أرامكو كذلك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وجي.آي.سي السنغافورية.

كان الاجتماع بين مسؤولي أرامكو وجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، منفصلاً عن جولة ترويجية للمستثمرين في أبوظبي، المحطة الثانية في مسعى أرامكو ومستشاريها التسويقي بالخليج.

وأقيمت جولة أخرى مماثلة في دبي الأحد.

وفي الرياض قال خالد الحصان الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية «تداول»: إن وزن أرامكو على المؤشر العام السعودي عند إدراج سهمها لن يخرق الحد الأقصى الذي تفرضه البورصة.

ونقل موقع أرقام المالي عن الحصان قوله: «تم تحديد سقف أعلى لوزن أي شركة في مؤشر السوق المالية السعودية، والذي سيكون بحدود 15%. من المستبعد أن يصل وزن أرامكو في المؤشر إلى الحد الأعلى».

وستكون استضافة ما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في التاريخ قفزة هائلة لتداول التي تأسست قبل 12 عاماً، ولم تسمح للمستثمرين الأجانب إلا منذ أربع سنوات.

وقال الحصان الذي كان يتحدث خلال ملتقى لغرفة الرياض: «إن إدراج أرامكو سيساعد أكبر بورصة في الشرق الأوسط لتصبح من أكبر عشرة أسواق في العالم من حيث القيمة السوقية».