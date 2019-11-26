عملاق مصرفي إسلامي في الإمارات

المصدر: دبي- عمرو عادل

أعلن بنك دبي الإسلامي موافقة المصرف المركزي على استحواذه على «نور بنك» في 18 سبتمبر الماضي، إلى جانب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في 21 نوفمبر الجاري، وذلك لغرض انعقاد الجمعية العمومية للبنك في ما يتعلق بالاستحواذ.

ومن شأن الاستحواذ المقترح تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ويؤسس عملاقاً مصرفياً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، حيث يرسخ مكانة دبي الإسلامي واحداً من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بأصول مجتمعة تبلغ نحو 276.5 مليار درهم (75.2 مليار دولار).

وذكر البنك في بيان، أمس، أن مجلس إدارة «دبي الإسلامي» وافق على انعقاد الجمعية العمومية في 17 ديسمبر. وأوضح أن المجلس وافق على إصدار قرارات بجميع المسائل المتعلقة بالاستحواذ، من خلال استثمار استراتيجي عن طريق إصدار أسهم جديدة للبنك مقابل حصة عينية بنسبة 99.999% من رأسمال نور بنك المملوك من مجموعة نور للاستثمار وجهاز الإمارات للاستثمار، اللذين سيصبحان لاحقاً مستثمرين استراتيجيين، في البنك (تبادل الأسهم).

ووافق مجلس إدارة «دبي الإسلامي» خلال اجتماعه الذي عقد، أمس، على النسبة المحددة لتبادل الأسهم بوصفها 5.49 أسهم في نور بنك مقابل كل سهم من أسهم البنك الجديدة، من خلال إصدار 651 مليوناً و159 ألفاً و198 سهماً جديداً من أسهم البنك إلى الشركاء الاستراتيجيين.

كما وافق المجلس على تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للبنك، من خلال اقتراح الجمعية العمومية للبنك بزيادة رأسمال البنك المدفوع بقيمة اسمية تبلغ 651 مليوناً و159 ألفاً و198 سهماً في «دبي الإسلامي».