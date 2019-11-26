6.7 مليارات درهم مكاسب الأسهم بفضل شراء أجنبي ومؤسساتي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

انتعشت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 6.75 مليارات درهم معززة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك مع تجاوز السيولة حاجز 400 مليون درهم في ظل عودة مشتريات الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص.

وارتفع سوق دبي 0.68% عند مستوى 2705.47 نقطة، بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل والتأمين والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 0.99% إلى مستوى 5091.27 نقطة، معززاً بصعود أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والسلع. ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ربحت أسهم سوق دبي نحو 1.48 مليار درهم، فيما بلغت مكاسب أسهم سوق أبوظبي 5.27 مليارات درهم لتصل رسملة السوقين إلى 888.3 مليار درهم.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 433.95 مليون درهم، منها 249.35 مليوناً في دبي، و184.6 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 150.3 مليون سهم، موزعة بواقع 113.8 مليون سهم في دبي، و36.5 مليوناً بأبوظبي، من خلال 6954 صفقة. واستحوذت 4 أسهم على أكثر من نصف السيولة أو ما نسبته 52% تعادل 227 مليون درهم وهي: «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري».

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.35% على وقع مكاسب «إعمار العقارية» بنسبة 2.53% و«إعمار للتطوير» 1.22% و«إعمار مولز» 1.05%، و«أرابتك» 3.23%، و«داماك» 1.97%، و«ديار» 0.28%، و«الاتحاد العقارية» 1%، وزاد قطاع الاستثمار 1.93% مع صعود «دبي للاستثمار» 1.59%، و«سوق دبي المالي» 3.44%، و «شعاع كابيتال» 0.91%.

وصعد قطاع النقل أكثر من 2% بفعل صعود «العربية للطيران» 1.42%، و«أرامكس» 2.81%، و«الخليج للملاحة» 1.23%. بينما انخفض قطاع البنوك 0.08% مع تراجع «دبي التجاري» فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي».

وهيمن «إعمار للتطوير» على النشاط مستقطباً سيولة 63.2 مليون درهم ليغلق عند 3.65 دراهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 61 مليون درهم، ليقفل عند 4.16 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 43 مليون درهم، ليستقر عند 12.1 درهماً. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 7.48% إلى 1.15 درهم، فيما كان «الرمز كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.92% إلى 0.717 درهم.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.93% بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» 0.66% و«أبوظبي التجاري» 2.79% و«أبوظبي الإسلامي» 1.37%، وصعد قطاع الاتصالات 1.22% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع العقار 2.6% نتيجة نمو «الدار» بنسبة 2.69%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.17%، وارتفع قطاع الطاقة 1% بفضل مكاسب «دانة غاز» 1.58%، و«أدنوك للتوزيع» 0.37%.

وهيمن «أبوظبي التجاري» على النشاط جاذباً 51.9 مليون درهم ليغلق عند 7.74 دراهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 51.18 مليون درهم ليصل عند 15.28 درهم. وحقق «اكسا للتأمين» أكبر ارتفاع مع صعوده بالحد الأعلى 14.93% إلى 0.46 درهم، فيما كان «الشارقة للإسمنت»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% عند 0.73 درهم.

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، باستثمار 22.7 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، باستثمار 22.7 مليون درهم، منها 3.75 ملايين للعرب، و10 ملايين للخليجيين، و8.97 ملايين للمواطنين.

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 21.6 مليون درهم، فيما مالت نحو التسييل في دبي باستثمار 670 ألف درهم، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي باستثمار 670 ألف درهم، ونحو البيع بأبوظبي، بصافي استثمار 21.6 مليون درهم.

إفصاح

قرر مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عقد اجتماع يوم غدٍ الأربعاء لمناقشة آخر تطورات إعادة الهيكلة، وأعمال روتينية ومواضيع أخرى، إضافة لمراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.