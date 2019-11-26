50 مليون دولار مبيعات بمناقصة في بورصة دبي للماس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بورصة دبي للماس»، المنصة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أمس نجاحها في استضافة واحدة من أضخم مناقصات الماس الخام في الإمارات. ونظّمت «ستارجمز»، وهي شركة ألماس عالمية مسجّلة لدى المركز مناقصة قياسية في برج الماس بين 17-21 نوفمبر، حيث تم عرض أكثر من 577 ألف قيراط من الماس الخام على 41 واجهة عرض في بورصة دبي للماس وسط حضور أكثر من 200 مشترٍ دولي.

وبلغت القيمة الإجمالية للماس المباع 50 مليون دولار (180 مليون درهم). ومصدر قطع الماس المعروضة هو أفريقيا، من ضمنها أكثر من 500 ألف قيراط من شركة «أنهوي كونغو للاستثمارات التعدينية» في الكونغو الديمقراطية.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: باستضافة هذه المناقصة الضخمة في بورصة دبي للماس تأتي استكمالاً للزخم المُحقق خلال العام الماضي بعدما تجاوزت قيمة تجارة الماس في دبي بنحو 25 مليار دولار، حيث ستواصل مسيرتها لتتحول الإمارة قريباً إلى أبرز مركز رائد لتجارة الماس الخام والمصقول عالمياً.

وخلال النصف الأول، بلغت قيمة تجارة الماس والمجوهرات في إمارة دبي نحو 50 مليار دولار (180 مليار درهم)، بما يمثّل زيادةً بنسبة 3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.