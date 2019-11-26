إدراج صكوك وسندات بـ 2.3 مليار دولار لـ«موانئ دبي العالمية» في ناسداك دبي

المصدر: دبي- البيان

قرع سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، أمس جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بإدراج فئتين من الصكوك وفئتين من السندات التقليدية بقيمة إجمالية 2.3 مليار دولار. وستستخدم «موانئ دبي العالمية» العائدات المالية من الاصدارات لإعادة تمويل الدين وتمويل فرص النمو.

وتضمّن الإدراج الذي تمّ خلال 2019 فئتين من الصكوك بقيمة مليار دولار و500 مليون دولار، وفئتين من السندات بقيمة 500 مليون دولار و300 مليون دولار.

وقال سلطان بن سليم: لاقت إصدارات سندات الدين هذا العام قبولاً جيداً في السوق من قِبل مجموعة متنوعة من المستثمرين في المنطقة والعالم بفضل الأسعار الجذابة. وتمكّنّا نتيجة لذلك من تحقيق هيكليات تسعير تنافسية في ظلّ مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا للتحوّل إلى مزود للحلول اللوجستية لمالكي البضائع النهائيين.

ووفّر سوق ناسداك دبي مجدداً دعماً قيماً لإصداراتنا من خلال حضوره العالمي الفعّال وصِلاته الوثيقة مع المستثمرين الدوليين والإقليميين«. وتُعتبر»موانئ دبي العالمية«أكبر مُصدر لسندات الدين في الإمارات من حيث القيمة على صعيد التداولات الإقليمية في المنطقة، حيث تتجاوز قيمة صكوكها وسنداتها التقليدية المدرجة 9 مليارات دولار.

خبرات

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: يعكس إصدار وإدراج هذه الأدوات المالية الإسلامية والتقليدية في دبي المستوى الرفيع للخبرات في الإمارات بمختلف جوانب أسواق الدين.

وتُسلط أدوات الصكوك الضوء على التوسّع المستمر لأسواق رأس المال الإسلامية في دبي بما يتماشى مع نمو الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي بموجب المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وتُلقي الصكوك التي أصدرتها «موانئ دبي العالمية» الضوء على دور دبي كأحد أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك بالقيمة الإسمية، حيث تبلغ قيمة الصكوك الإجمالية المدرجة 64.3 مليار دولار.

وأدرجت "موانئ دبي العالمية" مليار دولار من الصكوك و300 مليون دولار من السندات التقليدية في يوليو، لتعود وتُتبع ذلك بإدراج 500 مليون دولار من الصكوك و500 مليون دولار من السندات التقليدية في سبتمبر.