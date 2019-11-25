مركز دبي المالي العالمي يحتضن المكتب الإقليمي لـ «ورلد فيرست» البريطانية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي افتتاح شركة المدفوعات وصرف العملات «ورلد فيرست» مكتبها الإقليمي الجديد في المركز.

وتعتبر «ورلد فيرست» البريطانية إحدى شركات مجموعة «آنت فاينانشال»، الذراع التكنولوجية المالية لشركة «علي بابا» القابضة وذلك منذ أن استحوذت عليها في فبراير 2019، وسيتيح افتتاح المكتب التمثيلي الجديد للشركة في دبي تقديم خدمات صرف العملات وتحويل المدفوعات عبر الحدود لصالح شركات التجارة الإلكترونية والأفراد إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

كما سيدعم المكتب التحويلات المالية الدولية بعملات متعددة من جميع أنحاء المنطقة، وتكوين منصة أعمال أفضل للتجارة الدولية وصرف العملات. وسيتولى آدم بانكس، الممثل الرئيسي، إدارة مكتب الشركة في المنطقة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: تنضم شركة «ورلد فيرست» إلى أكثر من 2300 مؤسسة مسجّلة نشطة ومجتمع مختص بالتكنولوجيا المالية يضم أكثر من 100 شركة اختارت المركز المالي كقاعدة لها لخدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وسيتيح المركز دبي المالي العالمي للشركة فرصة الاستفادة من سوق التجارة الإلكترونية المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 ومواصلة مسار نموها.

ويتماشى افتتاح المكتب الإقليمي لـ «ورلد فيرست» مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لدعم الرؤية الاقتصادية لدبي من خلال تنويع قطاع الخدمات المالية، وتحديد الفرص لتسريع النمو في مجال التكنولوجيا المالية وجذب الشركات العالمية الرائدة إلى المركز.

وكانت منظومة التكنولوجيا المالية للمركز قد سجّلت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ما يدعم مجتمعه الحيوي الذي يضم أكثر من 100 شركة مبتكرة. كما حقق المركز نمواً بلغ 3 أضعاف في شركات التكنولوجيا المالية المسجّلة منذ نهاية. وتمتلك «ورلد فيرست» قاعدة عملاء تضم أكثر من 250 ألف عميل من حول العالم، وقامت الشركة بتحويل 70 مليار دولار للعملاء منذ انطلاقها، بمعدل تجاوز المليون عملية تحويل سنوياً.