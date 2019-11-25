الإمارات تستحوذ على نصف سندات وصكوك الخليج

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

قالت شركة الوطني للاستثمار، الذراع البحثية لبنك الكويت الوطني، إن إصدارات دول الخليج في الربع الثالث من العام الجاري كانت قوية مع بلوغها 30 مليار دولار، شكّلت الصكوك حوالي 2.3 مليار دولار منها.

ونصف هذه الإصدارات كان من الإمارات بواقع 15 مليار دولار، حيث كانت أبوظبي هي أكبر مصدر، مع بلوغ إصدارها 10 مليارات دولار من السندات الدولية في ثلاث شرائح مدة استحقاقها 5 و10 و30 سنة، فيما أصدرت السعودية 3.3 مليارات من السندات في جزأين.

وتوقعت الشركة أن تبقى الإصدارات من دول مجلس التعاون الخليجي قوية خلال ما تبقى من العام الجاري.