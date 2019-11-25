«الصكوك الوطنية» تستعد لإطلاق شهادات استثمار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «الصكوك الوطنية»، اعتزامها إطلاق شهادات استثمار «أن بي سي بوستر» من خلال شركات الوساطة المعتمدة في سوق دبي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين «الصكوك الوطنية» وسوق دبي، والتي توفر إطاراً عاماً داعماً لتنفيذ مجموعة من المبادرات الجديدة في مجال الخدمات المالية الإسلامية. ويُمكن هذا الإطلاق، المستثمرين المسجلين في السوق، من الاشتراك في شهادات «أن بي سي بوستر 20» من خلال شركات الوساطة ابتداءً من 17 نوفمبر 2019.

ويعتبر «أن بي سي بوستر 20» أول برنامج من نوعه يقوم على صيغة المضاربة الشرعية، وتصل نسبة الأرباح على الاستثمار فيه إلى 20% خلال 5 سنوات والحد الأدنى للاستثمار هو 25 ألف درهم. كما يتيح الكثير من المزايا، مثل إمكانية استرداد الاستثمار في أي لحظة، ومتابعة نمو الاستثمارات. كما يحصل المستثمر بموجب هذا البرنامج، على أرباحه كل 3 أشهر لمدة 5 سنوات.