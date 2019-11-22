الأسهم تتراجع بفعل ضغوط بيع وجني أرباح

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع تعرضها لضغوط بيع وعمليات جني أرباح، في ظل غياب المحفزات بعد نهاية ماراثون إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها الفصلية للربع الثالث.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.72 %، أو 19.58 نقطة، ليقفل عند 2684.28 نقطة، مع نزول أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 1 %، أو ما يعادل 50.97 نقطة، ليغلق عند 5041.73 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والعقار والاستثمار. واقتربت سيولة الأسهم من حاجز 400 مليون درهم، مع بلوغها 399.13 مليوناً، موزعة بواقع 199.62 مليون في دبي، و199.5 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 215.7 مليون سهم، منها 140.35 مليون في دبي، و75.39 مليون في أبوظبي، من خلال 5430 صفقة. واستحوذ «واحة الزاوية» المدرج في السوق الثانية، على نحو من 41 %، أو ما يعادل 82.3 مليون درهم من سيولة سوق أبوظبي، بعد التداول على 33.88 مليون سهم، وأغلق مستقراً عند 2.43 درهم.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.57 %، مع هبوط أسهم «أرابتك» 9.86 %، و«ديار» 4.05 %، و«إعمار للتطوير» 3.04 %. وهبط قطاع البنوك 0.645، مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»، بنحو 0.82 % و0.57 % على التوالي. ونزل قطاع الاستثمار 0.4 %، مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.79 %، و«سوق دبي» 0.12 %، فيما ارتفع «شعاع» 2.85 %. وهبط قطاع النقل بنسبة 0.4 %.

وهيمن «أرابتك» على التداولات، مستقطباً نحو 34.4 مليون درهم، ليغلق عند 1.28 درهم، ثم «إعمار للتطوير» بسيولة 29.4 مليون درهم، ليقفل عند 3.51 دراهم. وحقق «مصرف عجمان» أكبر ارتفاع بنسبة 3.37 %، إلى 0.92 درهم، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً، ليغلق عند 1.28 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 1.17 %، مع هبوط أسهم «أبوظبي الأول» 1.04 %، و«أبوظبي التجاري» 1.96 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.77 %، و«الشارقة الإسلامي» 0.81 %، و«بنك الاستثمار» 9.7 %، ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.72 %، مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع قطاع العقار 1.28 %، وهبط قطاع الاستثمار 0.33 %. وارتفع قطاع الطاقة 0.43 %، مع صعود «دانة غاز» 0.11 %، و«أدنوك للتوزيع» 1.14 %.

وهيمن «واحة الزاوية» على النشاط، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 32.6 مليون درهم، ليغلق عند 15.18 درهماً، يليه «أبوظبي التجاري»، بتداولات 19.07 مليون درهم، ليصل عند 7.5 دراهم. وحقق «الشارقة للإسمنت» أكبر ارتفاع بنسبة 6.58 %، إلى 0.81 درهم، فيما كان «بنك الاستثمار» الأكثر انخفاضاً، ليغلق عند 1.49 درهم.

تحذير

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع، من الإعلانات التي تصل للمستثمرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو القنوات الإلكترونية الأخرى، التي تدعوهم للتعامل مع شركات خدمات مالية، ونصحت الهيئة بعدم التعامل مع هذه الشركات، قبل التأكد من أنها مرخصة من قبلها، أو من جهات رقابية رسمية.