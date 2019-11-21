«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» يصعدان بأسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، في ختام تداولات أمس، معززة بمكاسب سهمي «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما وصلت السيولة إلى حدود 400 مليون درهم، مع عودة شراء الأجانب، واتجاه المؤسسات نحو التسييل وجني الأرباح.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.11 % عند مستوى 2703.86 نقطة، مع ارتفاع أسهم النقل والبنوك والسلع، من جانبه، فيما زاد سوق أبوظبي 0.11 %، ليغلق عند 5092.69 نقطة، بدعم مكاسب أسهم العقار والتأمين والطاقة والسلع.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 396.8 مليون درهم، منها 294 مليون درهم في دبي، و102.8 مليون في أبوظبي، وجري التداول على 271.3 مليون سهم، موزعة بواقع 242.5 مليون سهم في دبي، و28.8 مليوناً بأبوظبي، من خلال 4837 صفقة.

واستحوذ سهم «العربية للطيران» على ثلث سيولة السوقين، بعد التداول على 87.67 مليون سهم، بقيمة 124.5 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 1.43 % إلى 1.42 درهم، بعدما توقعت الشركة بدء تسيير رحلات «العربية أبوظبي» من مطار أبوظبي خلال الربع الثاني من العام القادم.

سوق دبي

ودعم ارتفاع سوق دبي، صعود قطاع البنوك 0.34 %، نتيجة نمو «الإمارات دبي الوطني» 0.41 %، واستقرار «دبي الإسلامي» من دون تغيير، وارتفع قطاع النقل 0.82 %، مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.43 %، و«أرامكس» 0.29 %، و«الخليج للملاحة» 0.3 %.

وانخفض قطاع العقار 0.3 %، بعد انخفاض «إعمار العقارية» 0.48 %، و«إعمار للتطوير» 1.09 %، و«الاتحاد العقارية» 1.61 %، و«أرابتك» 4.7 %، و«داماك» 0.65 %، وهبط قطاع الاستثمار 0.42 %، نتيجة انخفاض «دبي للاستثمار» 0.79 %، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.6 %، و«شعاع كابيتال» 0.11 %.

وتصدر «العربية للطيران» التداولات، تلاه «دبي الإسلامي»، جاذباً 39 مليون درهم، واستقر عند 5.31 دراهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات 38.4 مليون درهم، ليقفل عند 4.15 دراهم، وحقق «المدينة للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 7.95 % إلى 0.19 درهم، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر تراجعاً بنسبة 5.26 %، إلى 0.414 درهم.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي، ارتفاع قطاع العقار 1.15 %، مع صعود «الدار» 1.37 %، فيما هبط «رأس الخيمة العقارية» 2 %، وزاد قطاع الطاقة 0.3 %، مع ارتفاع «دانة غاز» 1 %، مقابل انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.75 %.

وارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.26 %، لكنه لم يشفع لصعود قطاع البنوك، الذي انخفض هامشياً 0.04 %، مع نزول «أبوظبي التجاري» 0.52 %، «وأبوظبي الإسلامي» 0.77 %.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات، مستقطباً 26.15 مليون درهم، ليغلق عند 15.34 درهماً. وحقق «ريم للاستثمار» أكبر ارتفاع، صاعداً بالحد الأعلى 15 % إلى 23 درهماً، فيما كان «بنك الاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.84 %، إلى 1.65 درهم.

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء باستثمار 1.27 مليون درهم، منها 711.3 ألفا للخليجيين، و558.7 ألفا للأجانب، فيما مال المستثمرون العرب نحو التسييل، باستثمار 1.27 مليون درهم، منها 52 ألف درهم للعرب، و1.22 مليون درهم للمواطنين.

ومالت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل باستثمار 26.23 مليون درهم، منها 24.2 مليونا بدبي، و2.01 مليون بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، باستثمار 26.23 مليون درهم، منها 24.2 مليونا في دبي، و2.01 مليون بأبوظبي.

إفصاحات

وافق مجلس إدارة شركة «دانة غاز» على خطة العمل للأعوام الخمسة القادمة، والميزانية السنوية لعام 2020.

أعلنت شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة، المدرجة ببورصتي دبي والكويت، عن قبول استقالة ماهر ميخائيل المدير المالي للشركة، اعتباراً من 19 نوفمبر 2019.