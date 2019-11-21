نور بنك يجمع 646 مليون درهم لصندوق «رسملة» للدخل طويل الأجل

المصدر: دبي- البيان

أعلن نور بنك جمع 646 مليون درهم لصالح صندوق «رسملة» للدخل طويل الأجل، الذي يمثل أول استراتيجية إسلامية للاستثمار في عقود الإيجار طويلة الأجل، وإيجارات العقارات في المملكة المتحدة والقارة الأوربية.

وانسجاماً مع استراتيجية نور بنك الرامية لتوفير فرص استثمارية متنوعة، يقدم صندوق «رسملة» للعملاء استراتيجية بديلة تركز على الدخل، وتتيح الاستثمار في مجموعة من عقارات الإيجار لفترات طويلة، بهدف تحقيق دخل منتظم مع المحافظة على رأس المال مع الوقت.

وقال مفضل كاجيجي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في نور بنك: صندوق «رسملة» للدخل طويل الأجل يأتي استجابة للطلب على فرص الاستثمار في سوق العقارات بالمملكة المتحدة من مجموعة واسعة من العملاء، خاصة الذين يبحثون عن استثمارات مستدامة طويلة الأجل، وإذ تعد خدمة عملائنا أصحاب الثروات من مجالات التركيز الرئيسية لنا، فإننا نحرص بانتظام على رصد الفرص الاستثمارية الجديدة لتقديم حلول مميزة.