«وثاق» تطلق أول صكوك رقمية على البنية التحتية لسوق الأوراق المالية خدمات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة وثاق، أمس، إصدار أول صكوك تجريبية على البنية التحتية لسوق الأوراق المالية، والتي طورتها لخدمة أسواق رأس المال الإسلامية، تحت إشراف سلطة دبي للخدمات المالية. وقامت الغرير للاستثمار بدور الجهة المصدرة، أمّا مهمة الإصدار فنفذها بنك المشرق بصفته الجهة المنظمة مع مساهمة كلٍّ من R3 كمزود للبروتوكولات، وكليفورد تشانس كمستشار قانوني، ومركز دبي لتنمية الاقتصاد الإسلامي كموجه لوثاق.

وأظهر الإصدار مدى فاعلية التكنولوجيا المالية في تعزيز سبل النفاذ إلى إصدارات الصكوك التي تعاني في الوقت الحاضر من تبعات النهج اليدوي، والتجزئة والتعددية. وتقوم وثاق بدمج وأتمتة خدمات الوكالة والبنية التحتية المطلوبة في كامل دورة حياة شهادات الصكوك مع تمكين مقدمي الخدمات والأطراف المشاركة بالإصدار من تفاعل أكثر كفاءة.