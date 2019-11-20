«دبي الإسلامي» يناقش الاثنين الاستحواذ على نور بنك

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي أن مجلس الإدارة سيجتمع، الاثنين المقبل، لمناقشة موضوع الاستحواذ على نور بنك.وذكر البنك،أنه من المقرر أن يتضمن جدول الاجتماع موضوعات أخرى إلى جانب صفقة الاستحواذ.

وكان «دبي الإسلامي» أعلن أنه يستعد للاستحواذ على «نور بنك»، وقرر مجلس إدارته رفع توصية إلى الجمعية العمومية للبنك، للنظر في الاستحواذ على جميع أسهم «نور بنك»، بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن شأن الاستحواذ ترسيخ مكانة «دبي الإسلامي» بأصول مجتمعة تبلغ نحو 275 مليار درهم (74.93 مليار دولار).

وذكرت وكالة «موديز»، أن الأوضاع المالية الأساسية لبنك دبي الإسلامي، ستظل قوية بعد الاستحواذ.