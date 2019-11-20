الأسهم تعود للمكاسب وتربح 5.9 مليارات بدعم شراء محلي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

استعادت الأسهم المحلية نشاطها وعادت لمربع المكاسب في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 5.9 مليارات درهم مدعوما بعمليات شراء محلية وذلك على الرغم من مبيعات المستثمرين الأجانب. وصعد سوق دبي بنسبة 0.71% عند مستوى 2701 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والتأمين والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.8% إلى مستوى 5087.27 نقطة، نتيجة ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والسلع.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 750 مليون درهم، منها 199.3 مليون درهم في دبي، و550.5 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 386.2 مليون سهم، موزعة بواقع 194 مليون سهم في دبي، و192.2 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 5541 صفقة. واستحوذ سهم «واحة الزاوية» على نصف سيولة السوقين بعد تنفيذ 3 صفقات كبيرة على السهم على عدد 156 مليون سهم بقيمة 379.08 مليون درهم.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.26% بدعم مكاسب «إعمار العقارية» 1.71%، و«أرابتك» 3.47%، و«داماك» 2.65%، و«ديار» 6.12%، و«الاتحاد العقارية» 1.97%، وصعد البنوك هامشياً 0.08% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.41%، وذلك بالرغم من نزول «دبي الإسلامي» 0.38%.

وزاد قطاع النقل 1.67% مع نمو «العربية للطيران» 1.45%، و«أرامكس» 1.77%، و«الخليج للملاحة» 2.77%، وصعد قطاع الاستثمار 1.23% مع صعود «دبي للاستثمار» 1.6%، و«شعاع كابيتال» 0.21%، و«سوق دبي المالي» 0.36%.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات جاذباً سيولة بنحو 27 مليون درهم، ليغلق عند 5.31 دراهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات 26.75 مليون درهم، ليقفل عند 4.17 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 21.6 مليون درهم، ليصل عند 12.1 درهماً، وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع مع صعوده بالحد الأعلى بنسبة 14.91% إلى 0.447 درهم، فيما كان «المدينة للتمويل»، الأكثر تراجعاً بنسبة 4.35% إلى 0.176 درهم.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق أبوظبي، ارتفاع قطاع البنوك 0.64% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.66%، و«أبوظبي التجاري» 1.45%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.77%، وزاد قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.06% مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.9%، واستقرار «الدار».

وزاد قطاع الاتصالات 1.71%، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وصعد قطاع الاستثمار 0.48% مع صعود «إشراق» 1.43%، و«الواحة كابيتال» 0.1%. فيما انخفض قطاع الطاقة 0.15% مع انخفاض «طاقة» 4.13%، في مقابل ارتفاع «دانة غاز» 0.56%.

وهيمن «واحة الزاوية» على النشاط مستقطباً 383 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 53 مليون درهم، ليغلق عند 15.3 درهماً. وحقق «أكسا للتأمين» أكبر نسبة ارتفاع مع صعوده بالحد الأعلى بنحو 14.86% إلى 0.4 درهم، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.92% إلى 0.44 درهم.

إفصاحات

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة أن أنشطة أعمالها متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن النسب المالية ضمن الحدود المقبولة المنصوص عليها بموجب معايير الشريعة الإسلامية، وذلك لغرض الاستثمار والتداول.

سجلت شركة «أسمنت رأس الخيمة» خسائر قدرها 6.4 ملايين درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى 2019، مقارنة بأرباح قدرها 6.7 ملايين درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون المواطنون فقط نحو الشراء، بصافي استثمار 56.5 مليون درهم فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 56.5 مليون درهم، منها 46.88 مليون درهم للأجانب، و8.77 ملايين درهم للخليجيين، و 500 ألف للعرب.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 4.5 ملايين، فيما مالوا نحو البيع في دبي، بصافي استثمار 8.2 ملايين.