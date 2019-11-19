«دبي الإسلامي» يُصدر بنجاح صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أصدر بنك دبي الإسلامي بنجاح صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار بأجل مدته 5 سنوات بمعدل ربح 2.95% سنوياً، الذي يعادل 140 نقطة أساس، علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لخمس سنوات.

ويعد هذا الإصدار التجربة الثانية لبنك دبي الإسلامي في أسواق راس المال الدولية لعام 2019 حيث كان الإصدار الأول بقيمة 750 مليون دولار لصكوك إضــــافية دائمة من الشق الأول في وقت سابق من هذا العام.

ويعد معدل ربح الصكوك البالغ 2.95% الأقل ضمن إصدارات الصكوك من قبل المؤسسات المالية في 2019.

وتم تسعير الصفقة عقب الانتهاء من حملات ترويجية عالمية شملت هونغ كونغ ولندن، وكذلك تلبية لنداء مختلف المستثمرين. ونظمت هذه الاجتماعات لإثبات قدرة الإدارة على تنفيذ استراتيجيتها وعرض الأساسيات الائتمانية القوية للبنك.

ونتج عن الحملة الترويجية إقبال كبير من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، مع إغلاق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت ملياري دولار أمريكي، وهو ما يمثل معدل زيادة في الاكتتاب يبلغ 2.7 مرة.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نجاح إصدارات صكوك بنك دبي الإسلامي دليل على ثقة المستثمرين بالأسس المتينة للبنك، فضلاً عن شعورهم بالراحة تجاه المسيرة الشاملة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

نحن سعداء للغاية بما أثمرت عنه هذه الصفقة، وسنظل ملتزمين لمستثمرينا المحليين والعالميين الذين يواصلون دعم استراتيجية التمويل المتنوعة التي وضعناها».

وتم إصدار الصكوك في شكل سحب مالي ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة 7.5 مليارات دولار أمريكي من بنك دبي الإسلامي الذي تم إدراجه في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

وتم تفويض كل من بنك (ABC المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، ومايبانك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، للعمل بصفة مديري الإصدار الرئيسين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.

كما شاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بوصفها مدير إصدار مشتركاً، وبنك الكويت الدولي مديراً مشاركاً.