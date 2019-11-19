60 ملياراً أرباح 108 شركات وطنية بنمو 5.4 % ثلثها لبنوك دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أظهر مسح «البيان الاقتصادي» نمو أرباح الشركات الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية بنسبة 5.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بدعم رئيسي من قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة.

ووفق المسح، وصلت أرباح 108 شركة مدرجة سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى 59.94 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 3.06 مليارات درهم، وذلك مقارنة بنحو 56.88 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي 2018.

واستحوذت البنوك المدرجة في سوق دبي على نحو ثلث الأرباح الإجمالية للسوقين أو 34% بعد أن وصلت إلى 20.34 ملياراً في التسعة أشهر الأولى من العام بزيادة 38.6% مقارنة بنحو 14.67 ملياراً في الفترة المقابلة من العام الماضي، بدعم رئيسي من أرباح بنك الإمارات دبي الوطني.

ودعمت الشركات المدرجة في سوق دبي نمو الأرباح بعدما وصلت أرباح 47 شركة إلى 31.41 ملياراً بزيادة 12.3% مقارنة بنحو 27.98 ملياراً في الفترة المقارنة من العام الماضي. واستأثر قطاع البنوك بالنصيب الأكبر من الأرباح بواقع 20.3 ملياراً بنمو 38.6%، ثم العقار بأرباح 7.8 مليارات ثم النقل بنحو 1.09 مليار بزيادة 31.5%.

ووصلت أرباح 61 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 28.53 ملياراً خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مقارنة بنحو 28.9 ملياراً في الفترة نفسها من العام المنصرم. واستحوذ قطاع البنوك على نصيب الأسد من الأرباح بواقع 17.12 ملياراً وبزيادة 3.35%، ثم الاتصالات بنحو 6.73 مليارات بنمو 2.07%، والطاقة بأرباح 2.44 مليار بارتفاع 7.8%.

والتزمت غالبية الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائجها المالية في المهلة القانونية بواقع 45 يوماً باستثناء شركتي «دريك آند سكل» و«ماركة» في سوق دبي، و«أسمنت رأس الخيمة» في سوق أبوظبي.