%99 نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة محلية وأجنبية لدي سوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة محلية وأجنبية لديه بلغت %99 من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2019

وجاء ذلك في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة، وهي المحددة بـ 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية، وفي هذا الصدد تشير النتائج إلى التزام 63 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في السوق، التي تمثل مجمل الشركات العامة المدرجة البالغ عددها 64 شركة.

وبمقارنة البيانات المالية للشركات المدرجة للربع الثالث من العام 2019 مع الفترة نفسها من العام 2018 يتبين أن أعلى نسبة زيادة في أرباح الشركات كانت ضمن قطاع الخدمات، حيث بلغت 10.81% وتلاها قطاع الطاقة بنسبة 5.47% ثم قطاع البنوك بنسبة 3.56%.