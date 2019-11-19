عمليات بيع تضغط على الأسهم مع غياب المحفزات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات بيعية من الأجانب استهدفت الأسهم القيادية خصوصاً في قطاعات البنوك والعقار في ظل غياب المحفزات بعد نهاية ماراثون النتائج الفصلية، فيما استحوذت 5 أسهم مصرفية على 35% من سيولة السوقين التي وصلت إلى 380 مليوناً بعد تنفيذ صفقة كبيرة على «الاتحاد العقارية».

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.86% عند مستوى 2682.11 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والبنوك والتأمين والنقل والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.27% إلى مستوى 5046.91 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 380 مليون درهم، منها 240.23 مليون درهم في دبي، و139.5 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 251.67 مليون سهم، موزعة بواقع 202.8 مليون سهم في دبي، و48.87 مليوناً بأبوظبي، من خلال 5538 صفقة. واستحوذت أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«جي أف اتش» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» على أكثر من ثلث سيولة السوقين.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.49%، و«أرابتك» 10%، و«داماك» 4.79%، و«ديار» 3.38%، واستقر «الاتحاد العقارية» .وانخفض قطاع البنوك 0.95% بعد نزول «الإمارات دبي الوطني» 1.63%، في وقت استقر «دبي الإسلامي» دون تغيير، وتراجع قطاع النقل 0.6%. وانخفض قطاع الاستثمار 1.23%.

وهيمن «دبي الإسلامي» على التداولات بنحو 37 مليون درهم، ليغلق مستقراً عند 5.33 دراهم، تلاه «جي إف إتش»، بسيولة 30.5 مليون درهم، ليصل عند 0.805 درهم. وحقق «تبريد» أكبر ارتفاع في سوق دبي بنسبة 1.12% إلى 1.8 درهم، فيما كان «أريج» الأكثر تراجعاً بنسبة 10% إلى 1.08 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، هبط قطاع البنوك 0.2% بعد تراجع «أبوظبي التجاري» 0.26%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.38%، مع استقرار «أبوظبي الأول»، كما نزل قطاع الطاقة 0.21% بعد نزول «دانة غاز» 0.56%، وفي مقابل ارتفاع «طاقة» 0.83%، واستقرار «أدنوك للتوزيع»، ونزل قطاع الاتصالات 0.73% مع هبوط «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

فيما ارتفع قطاع العقار 0.5% وصعد قطاع الاستثمار 0.26%. وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط جاذباً 33 مليون درهم، ليقفل عند 15.2 درهماً. وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بالحد الأعلى بنسبة 14.96% إلى 0.48 درهم، فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.92% إلى 1.09 درهم.

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 20.45 مليون درهم فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 20.45 مليون درهم، منها 2.7 مليون درهم للعرب، و2.3 مليون درهم للخليجيين، و15.43 مليون درهم للأجانب.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية حيث مالت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 35.4 مليون درهم، فيما اتجهت إلى البيع بأبوظبي بصافي استثمار 1.4 مليون درهم محصلة بيع، فيما اتجه الأفراد نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 35.4 مليون درهم، ونحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 1.4 مليون درهم.

صفقة

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «الاتحاد العقارية» بقيمة إجمالية 35 مليون درهم، وتمت الصفقة على نحو 100 مليون سهم بسعر 0.35 درهم للسهم.

وكان السوق أطلق خدمة «الصفقات الكبيرة المباشرة» قبل 3 أعوام لتسهيل إنجاز الصفقات على أسهم الشركات دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق. ويقوم السوق بتنفيذ الصفقة عبر نظام التداول خلال جلسة خاصة تمتد لنصف ساعة، علماً بأن الحد الأدنى لعدد الأسهم يجب ألا يقل عن 3% من رأسمال الشركة، أو ألا تقل قيمة الصفقة عن 200 مليون درهم.