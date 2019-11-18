«الإمارات دبي الوطني» يصعد بسوق دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق دبي معززاً بمكاسب قوية لسهم «الإمارات دبي الوطني» على الرغم من ضغوط بيع طالت باقي أسهم السوق، فيما هبط سوق أبوظبي بضغط رئيسي من أسهم القطاع المصرفي. وارتفع سوق دبي بنسبة 0.14% عند مستوى 2705.38 نقاط، مع ارتفاع أسهم البنوك فقط، مقابل تراجع العقار والنقل والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي 1.5% إلى مستوى 5060.62 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والاستثمار والصناعة والسلع.

وانخفضت سيولة الأسهم الإجمالية دون 300 مليون درهم، حيث بلغت 286.65 مليون درهم، منها 186.3 مليون درهم في دبي، و100.35 مليون بأبوظبي، وجرى التداول على 223 مليون سهم، موزعة بواقع 168.8 مليون سهم في دبي، و54.17 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3224 صفقة. وجرى تداول أسهم 57 شركة، حيث ارتفعت أسعار 7 أسهم فقط، فيما تراجعت أسعار 42 سهماً.

سوق دبي

ودعم ارتفاع سوق دبي صعود قطاع البنوك 1.91% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 4.7%، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.74%. وهبط قطاع العقار 1.2% مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.48%، و«إعمار للتطوير» 1.86%، و«إعمار مولز» 1.54%، و«أرابتك» 9.6%، و«داماك» 2.7%، و«ديار» 1.66%، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 2%.

وانخفض قطاع الاستثمار 2.16% على أثر هبوط «دبي للاستثمار» 2.33%، و«سوق دبي المالي» 2.18%، و«شعاع كابيتال» 0.52%. ونزل قطاع النقل 2.24% مع تراجع «العربية للطيران» 2.14%، و«أرامكس» 2.54%. وتصدر سهم «السلام البحرين» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 52.4 مليون درهم، وانخفض 1.84% إلى 0.905 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 48.3 مليون درهم، إلى 12.25 درهماً. وحقق «الإمارات دبي الوطني» أكبر ارتفاع بنسبة 4.7% إلى 12.25 درهماً، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.87% عند 0.356 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 1.77% مع هبوط «أبوظبي الأول» 2.44%، و«أبوظبي التجاري» 0.39%، وذلك في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.78%، ونزل قطاع العقار 2.56% متأثراً بتراجع «الدار» 2.68%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.9%. وهبط قطاع الاتصالات 1.2% بعد انخفاض «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع قطاع الاستثمار 0.73%، فيما ارتفع قطاع الطاقة 0.62%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة 24.6 مليونا، ليغلق عند 15.2 درهماً، تلاه «دانة غاز» بتداولات 18.2 مليونا، ليقفل عند 0.89 درهم. وسجل «أبوظبي الوطنية للفنادق»، أكبر ارتفاع بنسبة 1.27% إلى 3.2 دراهم، فيما كان «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.81 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء باستثمار 20 مليون درهم، منها 1.97 مليون للعرب، و17.94 مليونا للمواطنين، واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، باستثمار 20 مليونا بواقع 3.15 ملايين للخليجيين، و16.77 مليوناً للأجانب. وتباين أداء المؤسسات والمحافظ حيث اتجهت نحو الشراء بدبي، باستثمار 14.3 مليونا ونحو التسييل أبوظبي باستثمار 15 مليونا. واتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي باستثمار 14.3 مليونا وإلى الشراء بأبوظبي باستثمار 15 مليونا .

إفصاحات

أعلنت شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية تراجع حجم خسائرها إلى 1.38 مليون درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل خسائر بنحو 9.44 ملايين درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.

أظهرت البيانات المالية لشركة آن ديجيتال سيرفيس القابضة، المدرجة ببورصة دبي والكويت، تحولاً إيجابياً بنتائج الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 895.61 ألف دينار مقابل خسائر بقيمة 637.38 ألف دينار خلال الربع الثالث من 2018.

وافق مجلس إدارة مصرف السلام السودان على استقالة عضو المجلس سعود مأمون البرير، وذلك لأسباب شخصية أدت إلى عدم رغبته في مواصلة العمل.

ارتفعت أرباح شركة أجيليتي للمخازن العمومية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 63.5 مليون دينار كويتي مقابل أرباح بلغت 58.89 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2018.

سجلت النعيم القابضة للاستثمارات، خسائر بلغت 2.4 مليون دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل أرباح بلغت 1.46 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2018.

سجلت اكتتاب القابضة خسائر بقيمة 382.5 ألف دينار كويتي في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وأفصحت الشركة عن وصول خسائرها المتراكمة إلى 36.7% من رأس المال، مشيرة إلى أن الأسباب التي أدت إلى تلك الخسائر، هي خسائر استثمارات، مؤكدة أنها تعمل على رفع إيراداتها وزيادة الأرباح.