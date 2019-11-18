26 شركة مدرجة في القائمة «الحمراء» و«الصفراء» بسبب تراكم الخسائر

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

كشف مسح «البيان الاقتصادي» عن تمييز 26 شركة مدرجة بعلامات حمراء وصفراء على شاشات التداول في الأسواق المحلية التزاماً بقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع.

وميز سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية نحو 17 شركة بعلامة صفراء مع بلوغ خسائرهما 20% إلى أقل من 50%، و9 شركات بعلامة حمراء مع بلوغ خسائرهم 50% فأكثر.

ووفق المسح، توزعت الشركات المميزة بواقع 16 شركة في سوق دبي (8 شركات صفراء و8 شركات حمراء) و10 شركات في سوق أبوظبي (9 شركات صفراء وشركة واحدة حمراء).

والشركات التي تم تمييزها في سوق دبي بعلامة صفراء هي «الاتحاد العقارية» و«يونيكاي للأغذية» و«تكافل الإمارات» و«سلامة» و«أمان» و«الإمارات للمرطبات» و«اكتتاب القابضة» و«ديار»، فيما تم تمييز «ماركة» و«الإثمار» و«جيجيكو» و«دي إكس بي» و«دريك آند سكل» و«أملاك» و«المدينة» و«آن ديجيتال» بعلامة حمراء.

بينما في سوق أبوظبي جرى تمييز شركات «أبوظبي للسفن» و«بلدكو» و«إشراق» و«فيدلتي المتحدة» و«جلفار» و«ميثاق للتأمين» و«طاقة» و«العربي المتحد» و«الوطنية للتكافل» بعلامات صفراء، فيما تم تمييز «بنك الاستثمار» فقط بعلامة حمراء.

ويتم تمييز الشركات على شاشات التداول استناداً إلى إفصاحاتها عن نسبة الخسائر المتراكمة، بحيث يسهل على المتعاملين معرفة وضع كل شركة، وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وأصبح يتعين على الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والتي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية، تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20 % فأكثر من رأس المال، الإفصاح للسوق والهيئة عن ذلك، بالتزامن مع إفصاحها عن هذه البيانات، مع توضيح الأسباب الرئيسة المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.

كما أصبح يتعين على الشركة المدرجة، بمقتضى تلك الإجراءات، الإفصاح للهيئة والسوق حال وصول نسبة الخسائر المتراكمة إلى 50 % فأكثر من رأس المال، مع تحديد مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة، التي أدت إلى بلوغ هذا المستوى من الخسائر، مع تقديم خطة تفصيلية لمعالجتها، وفق جدول زمني محدد.

48.5 % خسائر «الاتحاد العقارية»

أفصحت شركة «الاتحاد العقارية» عن وصول مقدار الخسائر المتراكمة لديها إلى 2082 مليون درهم، تشكل 48.52 % من رأسمالها البالغ 4289.54 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في إفصاح أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي خسارة القيمة العادلة البالغة 2076 مليون درهم المتعلقة بالاستثمارات العقارية المسجلة في عام 2017، الخاصة بتصحيح إجمالي المساحة الطابقية وانخفاض القيمة العادلة لمحفظة العقارات.

وحققت الشركة خسائر قدرها 163.9 مليون درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى 2019، مقارنة بأرباح قدرها 145.6 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.