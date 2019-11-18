«أرابتك» تتوقع تسليم مشاريعها القديمة منتصف 2020

المصدر: دبي - البيان

سجلت شركة «أرابتك» القابضة خسائر بلغت قيمتها 379.6 مليون درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 180.5 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة المقابلة من عام 2018.

وأكد بيتر بولارد الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرابتك»، في بيان صحفي أمس، عدم رضاه عن أداء الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح بولارد أن مجلس الإدارة والإدارة العليا ما زالا ملتزمين بتسليم المشاريع القديمة، وأن العديد منها حالياً في مرحلة الاختبار والتشغيل النهائية، مرجحاً أن يتم تسليم معظمها مع منتصف عام 2020، ما يقلل المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة في المستقبل.

وأشار إلى أنه تم التركيز على إضفاء الاستقرار على مشاريع الإنشاءات من خلال إعادة تنظيم فريق الإدارة وترشيد النفقات والقوة العاملة وتعزيز أسس وممارسات الحوكمة والشفافية وتعزيز الميزانية العامة وتنويع حافظة المشاريع بمشاريع من قطاع البنية التحتية والصناعية.