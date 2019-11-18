3 شركات مدرجة لم تعلن نتائجها المالية بنهاية مهلة الإفصاح للربع الثالث

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

أظهر مسح «البيان الاقتصادي» عدم إفصاح 3 شركات مدرجة في أسواق المال المحلية عن نتائجها المالية الفصلية للربع الثالث من العام الجاري، وذلك على الرغم من انتهاء مهلة الإفصاح المحددة بــ 45 يوماً اعتباراً من 30 سبتمبر الماضي.

والشركات التي لم تفصح عن نتائجها حتى الآن: «أسمنت رأس الخيمة» المدرجة في سوق أبوظبي، و«دريك آند سكل» و«ماركة» المدرجتان في سوق دبي .

وأعلن سوق دبي أمس أن الشركات المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 97% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث في حدود المهلة الزمنية القانونية، وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة.

وفى سوق دبي، بلغ عدد الشركات المساهمة العامة والخاصة والشركات المدرجة بنظام الإدراج المزدوج، التي أفصحت عن بياناتها 64 شركة من أصل 66 شركة، حيث لم تلتزم «ماركة» و«دريك اند سكل» بالإفصاح عن بياناتهما، بينما في أبوظبي بلغ عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها 63 من أصل 64 شركة، حيث لم تفصح «أسمنت رأس الخيمة» عن بياناتها، وسيعقد مجلس إدارتها اجتماعاً اليوم للنظر فيها.

وتلزم هيئة الأوراق المالية الشركات المدرجة بضرورة إخطار وموافاة الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية السنوية- البيانات المالية غير المدققة وغير المراجعة- خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية، بعد أن كان الأمر اختيارياً.

مدة الإفصاح

أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً أنها درست أفضل المعايير العالمية، ووجدت أن مدة 45 يوماً للإفصاح عن النتائج المالية، مطبقة في العديد من الأسواق المالية حول العالم، مؤكدة أنها لا تألو جهداً في إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع.