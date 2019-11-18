إقبال كبير على سوق «البيع من صندوق السيارة» في عجمان

المصدر: عجمان - وام

تشهد فعاليات «سوق البيع من صندوق السيارة» التي تنظمها دائرة التنمية السياحية في منطقة مرسى عجمان بمشاركة عدد كبير من الباعة والعارضين، إقبالاً كبيراً من قبل الزوار والمتسوقين، استمراراً للنجاح الذي حققته الفعالية خلال الدورات السابقة.

وحرصاً من الدائرة على تعزيز وتنشيط الحركة السياحية في مختلف أنحاء الإمارة، فقد غيّرت مكان الحدث من منطقة المعارض إلى منطقة مرسى عجمان التي تشكل وجهة سياحية مثالية، لا سيما خلال فصل الشتاء، وهي تضم مجموعة راقية من المطاعم ومتاجر التجزئة وتوفر خيارات متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة.

وقال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن الدائرة تحرص على تنشيط الحركة السياحية في مختلف أنحاء الإمارة من خلال تكثيف الفعاليات وتنويع أماكن إقامتها، ومن هنا جاء الحرص على تغيير مكان فعالية سوق البيع من صندوق السيارة من منطقة المعارض إلى مرسى عجمان.

من جانبه أكد أثير مفيد، المدير التنفيذي للعمليات في شركة مرسى العقارية، التي تملك وتدير تطوير أراضي ومشاريع مرسى عجمان، الحرص على التعاون مع كل الدوائر الحكومية في الإمارة، وخاصة دائرة التنمية السياحية التي تدعم بشكل أساسي نشاطات الشركة، ما ينعكس بالفائدة على الإمارة بشكل عام.

ويعد «سوق البيع من صندوق السيارة» تقليداً بريطانياً مشابهاً لساحات البيع وسوق الأغراض المستعملة، حيث يقوم البائعون بعرض العديد من المنتجات المستعملة بأسعار مخفضة، وتشمل الملابس، والكتب، والألعاب، والعديد من السلع الأخرى، وذلك من خلال صناديق سياراتهم، وفي أجواء مرحة وممتعة. وانطلقت الفعالية في 17 أكتوبر 2019 وستستمر حتى مايو 2020، وبشكل حصري كل يوم خميس وجمعة فقط، وذلك ما بين الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة ليلاً.