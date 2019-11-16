ارتفاعاً طفيفاً لأسعار النفط بلغ 62.33 دولاراً للبرميل

المصدر: لندن - رويترز

استقرت أسعار النفط أمس بفعل تبدد المخاوف من الحرب التجارية بعد مؤشرات على إحراز تقدم صوب إنهاء النزاع بين الولايات المتحدة والصين.

وكان لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض قد قال إن اتفاقاً يقترب، مشيراً إلى ما وصفه بمناقشات بناءة للغاية مع بكين. وسجل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08% إلى 62.33 دولاراً للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.33% مسجلاً 56.96 دولاراً للبرميل.

في سياق متصل، قالت وكالة الطاقة الدولية إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها يواجهون منافسة محتدمة في 2020، مما يزيد من أهمية اجتماع سياسة إنتاج النفط الذي تعقده المجموعة الشهر المقبل. وقالت الوكالة في تقرير شهري «دول أوبك + تواجه تحدياً كبيراً في 2020، إذ من المتوقع تراجع الطلب على خامها تراجعاً حاداً.