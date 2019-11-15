نمو ضعيف لاقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث

المصدر: بروكسل - رويترز

واصل اقتصاد منطقة اليورو النمو بوتيرة متواضعة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر كما كان متوقعاً، إذ أفلتت ألمانيا بصعوبة من ركود فني ونما اقتصاد ألمانيا، الأكبر في منطقة اليورو 0.1% في الربع الثالث في حين نمت اقتصادات كبيرة أخرى.

وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة نما 0.2% عن الأشهر الثلاثة السابقة في الربع الثالث من العام، محققاً زيادة 1.2% على أساس سنوي.ويأتي النمو الفصلي متمشياً مع تقدير أولية صدرت في وقت سابق هذا الشهر ومع توقعات السوق، لكن القراءة السابقة للنمو السنوي كانت 1.1%.