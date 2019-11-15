752.4 مليوناً مكاسب الأسهم في نهاية موسم النتائج

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية نحو 752.4 مليون درهم في تداولات الأسبوع الماضي مع نهاية مارثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث، وجاءت المكاسب بفضل أسهم البنوك بعد أن حققت أرباحاً ربعية قوية.

وصعد سوق دبي خلال الأسبوع الماضي 0.1% ليغلق عند 2701.48 نقطة وربحت أسهمه نحو 545 مليون درهم بقيادة «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، بينما صعد سوق أبوظبي 0.12% ليقفل عند 5137.62 نقطة وربح رأسماله السوقي نحو 207.4 ملايين درهم بدعم «أبوظبي الأول» و«اتصالات».

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي الأسبوع الماضي بصافي استثمار 47 مليون درهم، مقابل عمليات بيع في أبوظبي بصافي استثمار 235.12 مليون درهم.

وقال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسهم المحلية حققت أداءً مستقراً مع نهاية موسم الإعلانات عن النتائج المالية للربع الثالث، متوقعاً أن يكون التركيز في الفترة المقبلة على الأسهم التي لها توزيعات نقدية جيدة مع قرب نهاية العام الحالي.

وأضاف أن سوق دبي حقق مكاسب قوية في جلسة أمس بدعم من بنك الإمارات دبي الوطني بعد تأكيده بيع أسهم عادية في نتورك إنترناشيونال القابضة بمبلغ 160 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح دياب أن استقرار الوضع الاقتصادي في الإمارات سيكون حافزاً للأسواق في الفترة المقبلة، ويؤدي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتزامن مع قرب انعقاد «إكسبو 2020 دبي».

ووصلت السيولة الأسبوعية في السوقين إلى 2.12 مليار درهم منها 1.02 مليار في دبي، و1.1 مليار في أبوظبي، وجرى التداول على 818.5 مليون سهم موزعة بواقع 503.8 ملايين سهم في دبي، و314.7 مليوناً في أبوظبي من خلال 21.6 ألف صفقة.