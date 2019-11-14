«الإمارات دبي الوطني» يبيع 31 مليون سهم في «نتورك» بـ 755 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن بيع 31 مليون سهم عادي من أسهم رأسمال «نتورك إنترناشيونال» عن طريق عملية بناء سجل أوامر مسرعة لمستثمرين مؤسساتيين.وأضاف البنك أنه تم بيع الأسهم بسعر 515 بنساً للسهم العادي، وبقيمة إجمالية تقدر بـ 160 مليون جنيه إسترليني (754.8 مليون درهم).

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من عملية الطرح سيحتفظ بـ 28.6 مليون سهم عادي من أسهم رأسمال «نتورك إنترناشيونال» والتي تمثل حوالي 5.7% من الأسهم المصدرة، موضحاً أن الشركة لن تتلقى أي مبالغ ناتجة عن عملية الطرح.

يذكر أن «سيتي جروب» و«مورغان ستانلي» و«جيه بي مورغان» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة»، تولت دور المنسق والمدير المنظم لعملية الطرح.

كان البنك أعلن في أبريل الماضي، بيع 127.47 مليون سهم عادي من حصته في «نتورك إنترناشيونال» بقيمة 554.5 مليون جنيه إسترليني (2.6 مليار درهم) من خلال الإدراج الثانوي لأسهم الشركة في بورصة لندن، فيما استكمل بيع أسهم خيار زيادة التخصيص 15.3 مليون سهم بقيمة 66.55 مليون جنيه استرليني (314 مليون درهم).